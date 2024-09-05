亞股走勢不一 投資人關注美國最新就業數據

隨著投資人評估美國降息前景，加上另一個未達標的經濟數據讓市場格外關注即將公布的就業數據，亞洲股市今天走勢不一。

亞股前一個交易日在美國製造業數據疲軟，以及科技股大跌拖累下，走勢震盪。

美國7月新增就業不如預期，引發上月全球股市重挫。而4日出爐的數據顯示職缺降至2021年以來的低點，引發外界認為經濟和勞動市場不如預期強勁的疑慮。

外界普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）下月將降息，觀察人士表示，近來出爐的數據提高降息2碼的機率，而不是普遍預期的1碼。

分析師殷尼斯（Stephen Innes） 說：「鑑於9月歷史上被稱為股票報酬率最差的月分，8月則是緊接在後，這種季節性低迷恐怕是正常的。」

殷尼斯指出，職缺報告也顯示6月數據下修「增添更多美國勞動市場終於降溫的證據」。

「雖然在舒緩薪資壓力和控制通膨方面是正向的，但也令人懷疑經濟的潛在力道。」

前一天的華爾街三大指數表現不振，只有道瓊工業指數收在平盤以上，亞股今天則大多小幅收高。

東京股市今天在日圓升值拖累出口股的情況下終場收挫，香港和首爾股市也收跌。

上海、雪梨、威靈頓、台北和馬尼拉股市則收漲。