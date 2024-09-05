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全球AI熱 日經：SK海力士和三星尋求與台供應鏈建立更密切關係

中央社／ 台北5日綜合外電報導
三星（Samsung）。圖／美聯社
三星（Samsung）。圖／美聯社

在全球忙於利用人工智慧（AI）運算熱潮的需求之際，韓國記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士公司（SK Hynix）尋求和台灣科技業建立更密切的合作關係。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，隨著半導體產業尋求處理AI高度能源需求在內的科技挑戰之際，這兩家韓國記憶體晶片大廠透露他們希望和台積電在內的台灣科技業者更密切合作。

三星電子設備解決方案部記憶體事業總裁李禎培（Jung-Bae Lee）表示，該公司對於和三星以外的晶片代工業者合作抱持開放的態度，並暗示可能和台積電等外部業者更多的合作。

李禎培在國際半導體展SEMICON Taiwan 2024執行長峰會上說：「值得注意的是，三星正在努力為我們的客戶提供代工靈活性，這意味著記憶體合作不僅限於三星，我們正處於零件合作比以往任何時候都更加重要的關鍵時刻。」

SK海力士總裁金柱善（Justin Kim）則表示，這是他今年第10次來台灣，因為台灣半導體重要性與日俱增。他並強調，台灣與韓國應緊密合作，對業務有好處，且可以解決許多挑戰。

SK海力士今年4月和台積電簽署諒解備忘錄，雙方將合作開發預計在2026年投產的高頻寬記憶體，即第六代HBM產品－HBM4。台積電是輝達（AdvancedMicro Devices）和超微（Advanced Micro Devices）的AI加速晶片重要供應商。

台積電共同營運長米玉傑表示，AI商機非常龐大，ChatGPT也僅其中一種AI，也可運用生成式AI強化生產力，根據客戶給公司的預測，年複合成長率達50%並不困難，長期來看更可以期待AI發展。

日經亞洲報導表示，這些在國際半導體展SEMICONTaiwan上發表的評論，顯示韓國和台灣半導體業者罕見尋求打造更密切關係的案例。這是SK海力士和三星電子高層首次參加這場全球最重要之一的半導體貿易展。

半導體 台積電

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