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陸網瘋傳馬斯克大陸置產？買北京空中四合院 銷售人員：屬實

中央社／ 北京5日電
中國社交平台今天熱傳美國億萬富豪馬斯克砸1.5億美元在北京購屋，買的是北京霄雲路8號的空中四合院。陸媒報導，一名銷售人員表示馬斯克買房一事屬實，但拒絕透露價格、戶型等更多細節。路透
中國社交平台今天熱傳美國億萬富豪馬斯克砸1.5億美元在北京購屋，買的是北京霄雲路8號的空中四合院。陸媒報導，一名銷售人員表示馬斯克買房一事屬實，但拒絕透露價格、戶型等更多細節。路透

中國社交平台今天熱傳美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）砸1.5億美元在北京購屋，買的是北京霄雲路8號的空中四合院。陸媒報導，一名銷售人員表示馬斯克買房一事屬實，但拒絕透露價格、戶型等更多細節。

綜合藍鯨新聞等多家陸媒報導，中國社交平台今天上午出現多個北京房產仲介發布的短影音，稱馬斯克以1.5億美元（約新台幣48.1億元）在北京購屋。消息一出便立刻衝上微博熱搜榜，引起許多中國民眾熱議。

疑為馬斯克購屋區域的多名房屋仲介表示，馬斯克的確在此買了「頂層四合院」。不過，報導也致電北京霄雲路8號房屋銷售處，詢問網傳訊息的真實性。一名銷售人員表示此事屬實，但拒絕透露價格、戶型等更多細節。

據人民網先前報導，「北京合生．霄雲路8號」的空中四合院，單價每平方公尺人民幣36萬元（相當於每坪約新台幣537萬元）起，最高達50萬元，計算下來，每戶總價約在3.6億至5億元之間。

另據公開資料顯示，北京霄雲路8號也被稱為「縵合．北京」，是全球知名豪宅之一。2023年9月，世界經理人集團、「世界企業家」雜誌、世界地產研究院聯合編製並發布的2023年（第十四屆）「亞洲10大超級豪宅」排行榜當中，「縵合．北京」位居第5。

中國疫後經濟復甦不如預期，內部有房地產與內需不振，外有西方限制外銷產品與產能過剩問題。馬斯克疑似在北京購房的話題延燒至微博，有中國民眾認為，這代表中國還是具有潛力，但更多的民眾則在網上留下「貧窮限制了想像」、「馬斯克有無繳交社保」的留言。

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