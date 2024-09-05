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政治反對聲頻傳...日鐵收購若破局 美鋼警告：賓州工廠恐關閉

中央社／ 匹茲堡4日綜合外電報導
美國鋼鐵大廠美國鋼鐵公司（U.S. Steel）員工。圖／美聯社
美國鋼鐵大廠美國鋼鐵公司（U.S. Steel）員工。圖／美聯社

美國鋼鐵大廠美國鋼鐵公司（U.S. Steel）今天警告，如果日本製鐵（Nippon Steel）收購美鋼案受阻，美鋼可能關閉賓州總部和工廠。

賓州是美國大選重要的搖擺州。

在匹茲堡市中心舉行的集會上，收購案的支持者宣稱這項交易是賓州西部標誌性產業之一的生命線。

但在「華盛頓郵報」（Washington Post）報導總統拜登打算阻止交易後，美鋼股價下跌逾20%。

去年12月，美鋼簽署149億美元出售日鐵協議。日鐵承諾投資來維持賓州工廠競爭力，並在美國南方建造更新的「小型鋼廠」。

但在遭到美國聯合鋼鐵工會（USW）譴責後，該交易面臨排山倒海的政治反對。

美鋼列出執行長柏里特（David B. Burritt）所說，如果交易取消，匹茲堡地區會出現的「不可避免的」負面後果。

美鋼在聲明中表示：「如果沒有這筆日鐵交易，美鋼大致上會放棄高爐設施，從而使數千個高薪工作會面臨風險。」

「不與日鐵達成協議，會讓人對美鋼總部仍設在匹茲堡產生嚴重質疑。」

副總統賀錦麗2日在匹茲堡舉行的勞動節造勢活動上反映拜登的立場表示，美鋼「應繼續由美國擁有和經營」。

前總統川普也矢言阻止這項交易，他的競選搭檔范斯（J.D. Vance）則將國內鋼鐵生產形容為國安優先事項，在國會帶頭反對收購。

川普 拜登 美國大選 華盛頓郵報 賀錦麗

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