輝達股價1天驚跌9.5% 黃仁勳的好策略為何會被美司法部盯上？

美股AI霸主輝達（NVIDIA）3日股價驚跌9.5%，台股剉著等。原因並非Blackwell晶片設計瑕疵，而是美國司法部的反壟斷調查出現新進度。早在8月底財報未公布前，外媒就爆料，司法部正調查一間輝達收購的以色列新創公司Run:ai。3日盛傳發出傳票，但已遭否認。究竟反壟斷調查來龍去脈為何？為何黃仁勳在輝達長期的制勝策略，成了被監管機關盯上的理由？

當所有人把眼光放在輝達Blackwell晶片瑕疵上，美國司法部反壟斷調查已悄悄有進度。對於這個AI晶片霸主來說，是最難抵禦的利空。

輝達（Nvidia）股價大跌原因

9月3日，輝達（Nvidia）股價在盤中因美國PMI指數表現不佳，與大盤一同下滑，但是盤後交易中繼續重錯，導致當日總計跌掉9.5%。導火線是《彭博社》驚爆，外界盛傳美國司法部（DOJ）已向輝達發出傳票，升級6月以來的反壟斷調查。但在4日輝達已澄清尚未接到傳票。再次引發外界對輝達壟斷AI晶片市場的擔憂。

美司法部6月啟動AI反壟斷調查

其實在今年6月，美國司法部與聯邦委員會（FTC）便啟動針對3間企業的AI壟斷調查： FTC負責調查微軟與OpenAI之間的合作是否有壟斷可能；司法部則負責檢視輝達與它供應晶片的客戶合約上，是否有違反公平競爭的規定。

輝達之所以會被美國司法部盯上，外界大多認定，原因是由黃仁勳創辦的輝達，在AI晶片的市占上高得驚人。根據瑞穗證券估計，輝達目前在資料中心AI晶片市場的市占率約在70%至95%之間，其優勢地位遙遙領先對手英特爾（Intel）與超微（AMD）。

此外，輝達的晶片毛利率高達78%，就硬體公司來說偏高。反映出這間公司的定價能力相當強，客戶通常沒別的晶片選擇，只能乖乖吞下輝達提出的定價。這些都會被司法部視為背後有不公平競爭的線索。

為何輝達隨後股價上漲？

不過，根據美國反壟斷法的規範，認定一間企業的壟斷，不只是光證明企業擁有壟斷地位，還要證實它濫用這種權力，採取了不公平競爭的行為才會被懲處。例如壓制對手、哄抬價格等等。

根據《華盛頓郵報》報導，一位訴訟專家，Econ One訴訟顧問公司執行董事辛爾（Hal Singer）在6月看待輝達此案時，曾如此推測美國司法部的審查方向。他表示，很可能會審查輝達與客戶或供應商簽訂的合約，看看其中是否包含了阻礙公平競爭的問題條款。尤其是讓輝達能夠賣出，比原本應有的更高價格的限制行為或規定。

但是在隨後兩個月，司法部調查並未提出任何新發現，也因此，輝達（Nvidia）美股股價持續上漲。

美國司法部8月新進度：調查Run:ai

但是8月開始，態勢丕變。政治媒體《Politico》8月1日指出，根據相關人士的匿名爆料，美國司法部已在針對輝達於4月甫收購的Run:ai這家新創公司展開調查，檢視是否涉及壟斷行為。

Run:ai是一家以色列新創公司，最大優勢是開發了可管理輝達核心產品GPU 的軟體，可以讓客戶用更少的 GPU 完成更多任務。在海砸重金以便建構AI算力的企業眼中，這個精省晶片成本的軟體非常有價值。

雖然輝達在收購時並未透露金額，根據《TechCrunch》報導，業界人士私下指出這筆交易高達7億美元。若屬實，是輝達繼2019 年收購Mellanox 以來最大併購金額交易。說明輝達對此公司有多看重。

然而，一些業內人士爆料，輝達對Run:ai的收購可能並非善意。因為Run:ai的軟體可以減少GPU使用，正可能導致輝達產品銷售減少、利潤變差。輝達的併購，有可能為了消滅潛在的敵人，因此讓司法部決定積極調查。

這類作法，在矽谷並不少見，臉書、Google與亞馬遜都曾有類似之舉。至於是否惡意壟斷屬實？端看輝達是否在併購後，有刻意扼殺對方技術發展的行為，才能判定。

輝達於4月甫收購新創公司Run:ai。圖為2022年Run:ai員工觀賞輝達CEO黃仁勳於GTC大會的演講。取自X@runailabs

針對輝達的其他反壟斷調查

但輝達面臨的監管逆襲，還不只這一樁。像是法國競爭管理局對於晶片產業過度依賴使用，由輝達開發出的軟體CUDA的現象有疑慮，目前正在調查輝達跟客戶洽談合作時，在CUDA上是否有綑綁銷售狀況。

另外，美國司法部除了Run:ai，還針對輝達在銷售產品給客戶時，是否有限制對方不得購買競爭對手產品，以及綑綁銷售兩類作法進行調查。

黃仁勳好策略，為何踩紅線？

不過，一些專家認為，輝達長期策略，本來就容易成為「壟斷嫌疑犯」。像是《華爾街日報》記者費奇（Asa Fitch）本週便指出，輝達執行長黃仁勳一直希望提供給客戶「一站式商店」解方，統稱為「AI工廠」。近期，輝達連資料中心的細項設計，乙太網路因應AI運算加速的改善方案，都要推出自有產品就是個好例子。

「我們有獨特的能力，可以整合設計一個AI工廠，因為我們擁有所有必需的零件。如果沒有全部零件，你很難在一年內就打造出一個全新的AI工廠。」黃仁勳在8月底財報會，如此回答分析師的詢問。他強調這樣是為了幫助客戶。

但費奇認為，這種無所不包的作法，雖然對輝達維持競爭力有利，很容易踩到監管機關的紅線。

反壟斷調查會如何影響輝達？

目前Run:ai團隊，並未對司法部調查提出任何回應。輝達則於4日回應《彭博社》指出，尚未因AI反壟斷調查正式接到美司法部傳票，僅一直與司法部保持聯繫。目前則待觀察後續發展。

不過，依據過往矽谷公司如Google在今年8月初壟斷罪名成立，股價受影響的經驗推算，若日後壟斷調查真的出現新證據，輝達的成長與股價走向，除了財報，還要加入懲處方向與輝達因應評估會更準確。

（本文出自2024.09.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）