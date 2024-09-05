難有把握...美國明將面臨就業報告「3衝擊」 投資人用此策略押日圓走升

美國勞工部周五將發布眾所矚目的非農就業報告，另外還有兩位聯準會（Fed）官員將發表談話，面對這三重風險事件，有些投資人罕見布局長達一年的選擇權，押注日圓會大幅走升。

野村控股全球外匯選權權交易主管 Ruchir Sharma指出，他們留意到「高度專特」的押注，可在日圓六到十二個月內飆升的情況下獲利。在規模逾3,000億美元的匯率選擇權市場，這麼長的期限特別顯眼，因為大部分交易集中在三個月或更短時間。

本周五將接連出現市場重大事件，長線布局的交易也更誘人。美國就業報告將提供聯準會（Fed）本月動向的線索，隨後，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯將發表演講；兩小時後，Fed理事沃勒也將發表談話。

這三重變數同時出現，可能引發美元、公債、股價及選擇權在內資產震盪。SPX資本管理公司避險基金經理人Predee Anuvatnujotikul表示，沃勒將是最後的「官方指引」，因此，如果就業數據強勁，沃勒卻暗示可能有超出預期的2碼（0.5個百分點）的降息，「將掀起一場真正的震盪」。

這種情況下也導致另一種交易策略：觀望。許多避險基金決定暫且按兵不動，等到周五塵埃落定再說。Depository Trust and Clearing公司本周外匯選擇權交易量遠低於平日規模，周三的交易量比過去五天的平均值低約39%。

SPX Capital的Anuvatnujotikul表示，周五之前，很難有什麼「強烈把握」。如果就業報告不如經濟學家預期，交易者將增加對9月18日Fed降息2碼的押注，美元勢將走貶。相對地，若數據很強，反而可能推動美元走高。不論是購買美元買權和賣權，風險看起來都太高。

Anuvatnujotikul指出，「單單從長Gamma也很困難，因為你必須像忍者一樣交易Gamma」。他指的是進出頻繁的資金一面透過選擇權避險時，一面捕捉美元波動的高低點。