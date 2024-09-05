Fed 降息後 景順：為風險資產提供更大提振動力

市場預期聯準會即將降息，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，這可能會在未來幾個月為風險資產提供更大的提振動力。

Kristina Hooper表示，回顧1994-1995年的緊縮週期階段，希望通過1995年美國聯準會開始降息時市場發生的變化，從中吸取一些經驗。回顧美國聯準會1995年開啟寬鬆週期時市場的反應，以及當時和現在一些重要的不同之處。

先來觀察1995年7月6日美國聯準會開始放寬政策後的六個月裡，市場發生了什麼？

•股市上漲，大型股和價值股領先。醫療保健類股表現最佳，而包括能源、工業、金融、公共事業和消費必需品等在內的類股都出現雙位數報酬。不過，非消費必需品類股漲幅微弱，原物料股持平，科技類股下跌。國際股票表現欠佳。

•債券上漲，房地產表現良好，美元走強。

當前的失業和通膨情況與1995年不同

•1994-95年的緊縮週期被認為是「先發制人」。失業數據顯示，當時的貨幣政策存在明顯落後效應。

•2022-2023年的緊縮週期則完全不同，是「被動」及「很晚」。

• 1995年的經濟狀況也與現在不同，相較之下，當時的失業率更高，消費者的彈性也較差。因此，儘管美國聯準會在最近的緊縮週期中緊縮力道更大，2022-2023年共升息525個基本點（1994-1995年期間共升息300個基本點），但經濟的抗壓能力卻似乎更強。

預期

•未來一年，市場預期美國聯準會降息200個基本點左右，這可能會在未來幾個月為風險資產提供更大的提振動力。

•在此環境下，市場可能預期經濟將於2024年年底或2025年年初重新加速，或有望推動風險資產的強勁表現，具體而言，預期：

‐景氣循環股和小型股至少會溫和領先；

‐美元走軟，可能為國際股市帶來利多；

‐固定收益上漲，尤其是非投資等級債券和市政債券，以及REITs

•如果未來幾周市場出現大幅波動，甚至出現一定程度的拋售，並不會感到意外，尤其是在美國聯準會9月會議召開前夕及在11月份美國總統選舉前，同時也會受經濟數據疲弱的影響。

•預期美國聯準會只會降息25個基本點，但預計這可能只是一個開始，此後政策可能大幅放寬。如果以1995-1996年的寬鬆週期路徑為對照，相信這會在未來數個月為風險資產提供有利的環境。