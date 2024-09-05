角逐自民黨黨魁！河野太郎：拜登不該干預日本製鐵收購美國鋼鐵
角逐日本自民黨總裁大位的數位轉型大臣河野太郎出聲，希望美國總統拜登不要擋下日本製鐵以141億美元收購美國鋼鐵公司（United States Steel）的交易案，他批評政府介入並不適當。
河野太朗表示：「我認為他們是想在總統大選之前爭取工會的選票，但我希望美國不要因為這個原因，扭曲了市場。」他還說，「透過企業收購來提高生產力和效率，對買賣雙方都有好處。原則上，政府不該刻意干預」。
美國有多家媒體報導，拜登準備阻止這樁收購交易，最快可能在本周做出封殺決定。
日本自民黨在國會居主導地位，曾任外交和防衛大臣的河野太郎若在9月27日自民黨總裁投開票日獲勝，幾乎肯定能接替岸田文雄成為日本下一任總理。
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