快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

精品消費冷！Tiffany傳上海旗艦店面積將縮減一半

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Tiffany位於台北的門市，非本文中的上海旗艦店。圖／蒂芙尼提供
Tiffany位於台北的門市，非本文中的上海旗艦店。圖／蒂芙尼提供

知情人士透露，路易威登集團（LVMH）旗下珠寶業者Tiffany計劃讓占地面積超過1.2萬平方英尺（逾337坪）的上海旗艦店縮減規模，此時正值精品品牌在中國大陸的銷售銳減。

Tiffany在2019年底於上海的香港廣場高調開設兩層樓的旗艦店，但彭博資訊引述知情人士說法，該品牌現在已決定放棄約一半的門市面積，本月稍後就會撤出，而地主已經在洽談新的租戶。

Tiffany和地主麗新集團沒有立即回應置評請求。

Tiffany縮減上海旗艦店規模，凸顯在經濟景氣減緩、中國房地產市場下滑之際，全球精品巨擘面臨日益艱困的商業環境。大陸消費者更加精打細算，轉向在水貨市場或匯率弱勢的海外市場尋找划算交易。這引發高檔品牌銷售大幅下滑，成長受限且利潤受到壓抑。

LVMH的手表和珠寶類別營收上半年較一年前下滑3%，是表現最糟之一的類別。

億萬富豪阿諾特的精品帝國LVMH在2021年收購擁有187年歷史的Tiffany，但這一珠寶品牌卻一直無法達到LVMH宏大的銷售目標。根據彭博今年稍早報導，Tiffany近期也見到員工離職，原因是佣金收入比過往來得低，一些人員跳槽到競爭同業並帶走一些忠實客戶。

Tiffany 上海 品牌

延伸閱讀

上海刺激消費 舊換新補貼加碼

麗晶之夜 千萬刷手現身

以骨頭為靈感！Tiffany最大膽經典Bone Cuff歡慶50週年

寶格麗全新Tubogas珠寶 將工業化作摩登洗鍊的藝術

相關新聞

角逐自民黨黨魁！河野太郎：拜登不該干預日本製鐵收購美國鋼鐵

角逐日本自民黨總裁大位的數位轉型大臣河野太郎出聲，希望美國總統拜登不要擋下日本製鐵以141億美元收購美國鋼鐵公司（Uni...

精品消費冷！Tiffany傳上海旗艦店面積將縮減一半

知情人士透露，路易威登集團（LVMH）旗下珠寶業者Tiffany計劃讓占地面積超過1.2萬平方英尺（逾337坪）的上海旗...

Fed官員促降息以維持就業動能 降息幅度取決於經濟數據

美國7月職缺數降至三年半來最低水準，顯示勞動市場正失去動能。聯準會（Fed）兩位有表決權的官員隨後表態，Fed必須降息以...

新加坡鐵礦砂跌至2022年11月來最低 恐非油價與股市好兆頭

由於中國大陸鋼市與需求依然疲軟，新加坡鐵礦砂期貨5日盤中跌至2022年以來最低，大連鐵礦砂期貨也跌到一年多新低。彭博策略...

海地幫派暴力延燒太子港外 緊急狀態擴及全國

海地暴力幫派已掌控首都太子港大部分地區，並開始擴大進入鄰近地區，總理康尼爾（Garry Conille）的發言人今天表示...

小摩：「美元末日論」太誇大了 美元仍將稱霸數十年

摩根大通（小摩）4日表示，儘管大宗商品市場和某些貿易集團有一些重大變化的跡象，但關於美元在全球金融體系主導地位即將終結的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。