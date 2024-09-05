精品消費冷！Tiffany傳上海旗艦店面積將縮減一半

知情人士透露，路易威登集團（LVMH）旗下珠寶業者Tiffany計劃讓占地面積超過1.2萬平方英尺（逾337坪）的上海旗艦店縮減規模，此時正值精品品牌在中國大陸的銷售銳減。

Tiffany在2019年底於上海的香港廣場高調開設兩層樓的旗艦店，但彭博資訊引述知情人士說法，該品牌現在已決定放棄約一半的門市面積，本月稍後就會撤出，而地主已經在洽談新的租戶。

Tiffany和地主麗新集團沒有立即回應置評請求。

Tiffany縮減上海旗艦店規模，凸顯在經濟景氣減緩、中國房地產市場下滑之際，全球精品巨擘面臨日益艱困的商業環境。大陸消費者更加精打細算，轉向在水貨市場或匯率弱勢的海外市場尋找划算交易。這引發高檔品牌銷售大幅下滑，成長受限且利潤受到壓抑。

LVMH的手表和珠寶類別營收上半年較一年前下滑3%，是表現最糟之一的類別。

億萬富豪阿諾特的精品帝國LVMH在2021年收購擁有187年歷史的Tiffany，但這一珠寶品牌卻一直無法達到LVMH宏大的銷售目標。根據彭博今年稍早報導，Tiffany近期也見到員工離職，原因是佣金收入比過往來得低，一些人員跳槽到競爭同業並帶走一些忠實客戶。