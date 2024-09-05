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Fed官員促降息以維持就業動能 降息幅度取決於經濟數據

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴利表示，Fed必須降息以保持勞動市場的良好狀態，但目前需要依據即將公布的經濟數據來決定降息的幅度。路透
戴利表示，Fed必須降息以保持勞動市場的良好狀態，但目前需要依據即將公布的經濟數據來決定降息的幅度。路透

美國7月職缺數降至三年半來最低水準，顯示勞動市場正失去動能。聯準會（Fed）兩位有表決權的官員隨後表態，Fed必須降息以保持勞動市場的良好態勢。

就業市場尚無惡化跡象。Fed周三公布的褐皮書指出，就業水準最近幾周「整體持平或略為上升」。不過，儘管裁員很少，但有些公司表示正減班和工時、或未填補公開招募的職缺，或隨自動離職來降低員額。

美國勞工部周三公布的的職缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示7月降幅甚於預期。7月對每名失業者可提供的職缺比例降至1.07個，為2021年5月以來最低，且低於6月的1.16個。

投資人和Fed官員都密切關注勞動市場動態，失業率連續四個月上升，已加劇各界對經濟步入衰退的疑慮。經濟學家目前仍預測，即Fed在9月17日至18日開會將降息1碼（0.25個百分點），但基本上仍取決於周五發布8月就業報告的表現。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周三接受路透訪問時表示，Fed必須降息以保持勞動市場的良好狀態，但目前需要依據即將公布的經濟數據來決定降息的幅度。

戴利說：「隨著通膨率下降，實際利率上升，經濟卻在放緩，這是過度收緊的基本情況。」

她表示，勞動市場的狀態必須「加以維護，必須非常注意，如果政策過緊，可能會導致勞動市場進一步放緩，在我看來是不樂見到的」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周三在官網發表文章說，Fed不應將讓太高的利率維持太久，否則可能對就業造成極大損害。

他說，等到通膨實際回落到Fed 2% 的目標後才降息，「將面臨勞動市場遭到破壞的風險，可能會帶來不必要的痛苦」。

從歷史標準來看，裁員人數仍然較少。勞工部公布的7月裁員率從 6 月的 1.0% 上升至 1.1%，仍處於較低水準。Fed 褐皮書報告也強調裁員較少。褐皮書顯示，五個地區還報告8月底整體就業些微或小幅增加。

最新發布的褐皮書中，景氣持平或下降的Fed轄區有九個，高於上次報告的五個，三個轄區回報景氣略有成長。彭博經濟學家認為，最新的褐皮書顯示，景氣的疲軟程度遠超最近數據反映的情況，加上預期的勞動市場惡化，為Fed在9月17—18日的會議降息2碼（0.5個百分點）奠定基礎。

波斯提克發表文章說，Fed不應將讓太高的利率維持太久，否則可能對就業造成極大損害。路透
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Fed 職缺

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