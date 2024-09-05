新加坡鐵礦砂跌至2022年11月來最低 恐非油價與股市好兆頭

由於中國大陸鋼市與需求依然疲軟，新加坡鐵礦砂期貨5日盤中跌至2022年以來最低，大連鐵礦砂期貨也跌到一年多新低。彭博策略師指出，由於中國大陸不只是鐵礦砂的關鍵市場，也是原油和其他大宗商品需求的重要來源，鐵礦砂行情不斷下探，也不是國際油價與全球股市的好兆頭。

新加坡鐵礦砂10月期貨5日一度跌1.7%至每噸90.95美元，為2022年11月以來最低，今年來累計跌約35%，可能是2015年來最大全年跌幅。

大連商品交易所交易最熱絡的1月鐵礦砂期貨也一度跌2.7%，報每公噸人民幣677.5元，為去年8月22日以來最低。

中國鋼鐵工業協會此前公告表示，9-10月鋼材需求將有一定程度回升，為鋼市利多，但需小心復產衝動，避免造成階段性供需失衡。但顧問機構鋼之家（Steelhome）也說，商業房的庫存壓力相對仍高，不動產業者對開發新計劃也更審慎，因此不動產的鋼鐵需求9月可能維持疲軟。

中國大陸製造業與服務業景氣都趨緩，正加重成長前景的憂慮。顧問機構我的鋼鐵網（Mysteel）指出，相較於上周的溫和反彈，本周中國大陸的鐵礦砂期貨暴跌，因市場仍充斥對經濟健全度的憂心。

國際油價5日盤中則小漲0.3%，布蘭特原油期貨報每桶72.87美元，西德州中級原油期貨為每桶69.38美元，亞洲股市也從4日的賣壓回穩，但彭博策略師指出，鐵礦砂行情不斷下跌，凸顯油價的下行風險、以及引發股市投資人不安的硬著陸疑慮。