海地幫派暴力延燒太子港外 緊急狀態擴及全國
海地暴力幫派已掌控首都太子港大部分地區，並開始擴大進入鄰近地區，總理康尼爾（Garry Conille）的發言人今天表示，當局已將緊急狀態範圍擴及全國領土。
路透社報導，由於暴力活動急劇升級，癱瘓首都太子港（Port-au-Prince），有數以千計囚犯在兩起越獄事件中逃脫，太子港所在的西部省（Ouest）今年3月3日起在前任總理亨利（Ariel Henry）執政下宣布進入緊急狀態。
當局一再延長緊急狀態，後來又陸續增加其他省分，包括暴力肆虐最嚴重的農業省分阿蒂博尼特河省（Artibonite），以及中央省（Centre）和位於南部半島的尼普斯省（Nippes）。
康尼爾今天稍早表示，他已協助分發物資和武器給海地軍方和國家警察，以收復被幫派占領的領土。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定明天將前往海地。
亨利2022年請求國際成立一個維安任務團，協助海地對抗幫派並收復領土，美國是這個獲聯合國支持的任務團最大資助者。
首批400名肯亞警察於6月和7月抵達海地，另有幾個國家承諾派出至少2500名部隊人員，但這些部隊尚未抵達海地，而這項行動授權即將在10月初到期。
這波衝突導致海地近58萬人在國內流離失所，近500萬人面臨嚴重的飢餓問題。
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