快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小摩：「美元末日論」太誇大了 美元仍將稱霸數十年

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
摩根大通表示，美元的霸主地位仍將持續好幾十年。路透
摩根大通表示，美元的霸主地位仍將持續好幾十年。路透

摩根大通（小摩）4日表示，儘管大宗商品市場和某些貿易集團有一些重大變化的跡象，但關於美元在全球金融體系主導地位即將終結的說法，有失準確，美元的霸主地位仍將持續好幾十年。

路透報導，小摩表示，中國大陸崛起、以及俄羅斯等國遭遇經濟制裁，意味著現在出現一股去美元的多元化趨勢，但美元主宰地位的背後緣由依然「根深柢固，且本質上是結構性的」。由於發債規模創紀錄，美元占全球整體債務的比重日益攀升，就連中國大陸在談的「去美元化」也顯得「過度誇大」。

小摩指出，新興市場的美元計價銀行存款、主權財富基金的行為、以及非準備資產的外國資產不斷增加，效應「超乎抵銷整體新興市場外匯存底持有美元長期下滑」的影響，「美元主宰地位要大幅減弱，可能需時數十年，美元在全球貿易和整體外匯存底的占比下降，不該與去美元化混為一談」。

目前一些領域正出現重大變化，包括日益以非美元貨幣結算貿易的大宗商品市場，以及多國央行和新興市場消費者的黃金需求增加。

不過，小摩認為，美元霸權最被低估的風險，是跨國支付系統可能「碎片化」（fragmentation）。

中國大陸和印度是全球電商創新和活動的領先者，美國和西歐的占比目前還不到30%，同時華府實施的嚴厲金融制裁，促使俄國、中國大陸及其他國家正在構建環球銀行金融電信協會（SWIFT）網路以外的替代方案，而且數十國央行正在試行新的數位版本國貨幣，也有利於更容易規避美國銀行業體系。

新興市場 美國

延伸閱讀

宏碁IFA釋出電競筆電概念機 筆電+控制器新混血玩法

崩盤未結束 小摩警告：中國房市危機 2025年前難緩解

大摩及小摩：超微收購ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系ODM廠

玉晶光營運 大小摩按讚

相關新聞

角逐自民黨黨魁！河野太郎：拜登不該干預日本製鐵收購美國鋼鐵

角逐日本自民黨總裁大位的數位轉型大臣河野太郎出聲，希望美國總統拜登不要擋下日本製鐵以141億美元收購美國鋼鐵公司（Uni...

精品消費冷！Tiffany傳上海旗艦店面積將縮減一半

知情人士透露，路易威登集團（LVMH）旗下珠寶業者Tiffany計劃讓占地面積超過1.2萬平方英尺（逾337坪）的上海旗...

Fed官員促降息以維持就業動能 降息幅度取決於經濟數據

美國7月職缺數降至三年半來最低水準，顯示勞動市場正失去動能。聯準會（Fed）兩位有表決權的官員隨後表態，Fed必須降息以...

新加坡鐵礦砂跌至2022年11月來最低 恐非油價與股市好兆頭

由於中國大陸鋼市與需求依然疲軟，新加坡鐵礦砂期貨5日盤中跌至2022年以來最低，大連鐵礦砂期貨也跌到一年多新低。彭博策略...

海地幫派暴力延燒太子港外 緊急狀態擴及全國

海地暴力幫派已掌控首都太子港大部分地區，並開始擴大進入鄰近地區，總理康尼爾（Garry Conille）的發言人今天表示...

小摩：「美元末日論」太誇大了 美元仍將稱霸數十年

摩根大通（小摩）4日表示，儘管大宗商品市場和某些貿易集團有一些重大變化的跡象，但關於美元在全球金融體系主導地位即將終結的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。