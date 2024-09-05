小摩：「美元末日論」太誇大了 美元仍將稱霸數十年

摩根大通（小摩）4日表示，儘管大宗商品市場和某些貿易集團有一些重大變化的跡象，但關於美元在全球金融體系主導地位即將終結的說法，有失準確，美元的霸主地位仍將持續好幾十年。

路透報導，小摩表示，中國大陸崛起、以及俄羅斯等國遭遇經濟制裁，意味著現在出現一股去美元的多元化趨勢，但美元主宰地位的背後緣由依然「根深柢固，且本質上是結構性的」。由於發債規模創紀錄，美元占全球整體債務的比重日益攀升，就連中國大陸在談的「去美元化」也顯得「過度誇大」。

小摩指出，新興市場的美元計價銀行存款、主權財富基金的行為、以及非準備資產的外國資產不斷增加，效應「超乎抵銷整體新興市場外匯存底持有美元長期下滑」的影響，「美元主宰地位要大幅減弱，可能需時數十年，美元在全球貿易和整體外匯存底的占比下降，不該與去美元化混為一談」。

目前一些領域正出現重大變化，包括日益以非美元貨幣結算貿易的大宗商品市場，以及多國央行和新興市場消費者的黃金需求增加。

不過，小摩認為，美元霸權最被低估的風險，是跨國支付系統可能「碎片化」（fragmentation）。

中國大陸和印度是全球電商創新和活動的領先者，美國和西歐的占比目前還不到30%，同時華府實施的嚴厲金融制裁，促使俄國、中國大陸及其他國家正在構建環球銀行金融電信協會（SWIFT）網路以外的替代方案，而且數十國央行正在試行新的數位版本國貨幣，也有利於更容易規避美國銀行業體系。