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美元會一路走貶嗎？分析師估三個月內頹勢止歇

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，美元近期的頹勢將在三個月內止歇。路透
分析師認為，美元近期的頹勢將在三個月內止歇。路透

接受路透調查的多數外匯策略師表示，儘管市場提高押注聯準會降息，但美元近期走軟的趨勢將在三個月內止歇。

衡量美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數在年中之前大漲約5%，但此後幾乎回吐所有漲幅，因利率期貨開始預期聯準會今年將降息約100個基點（約4碼），比6月的預期值提高近一倍，部分原因是美國7月就業數據出現放緩跡象，且聯準會主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會暗示即將降息。

利率期貨市場百分百預期Fed本月降息1碼，預期降息2碼的機率為40%。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師歐斯本（Shaun Osborne）表示：「未來一兩周市場可能會出現一些波動。就業數據將決定聯準會在9月18日升息2碼或是1碼，這將左右美元的短期走勢。」

另一項路透調查顯示，經濟分析師預期周五公布的數據顯示，美國8月非農新增就業數為16萬個，較7月的11.4萬有所回升，失業率小幅下降至4.2%。

根據路透8月30日至9月4日調查76位外匯策略師的預測中值，預期到11月底，歐元僅會貶值0.5%，從當前的1.11美元左右貶至1.10 美元左右；接著，到2月底前歐元只會回升至1.11，一年後則回升至1.12美元，這代表歐元的升值幅度有限。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，自2月份以來，投機客首次將美元部位轉為淨空頭。

在回答附加問題的66位分析師中，有45人（近70%）預期，美元可能維持在當前水準或回升。其餘21人表示，美元將進一步走弱。

歐斯本說：「市場預期年底前將降息100個基點，這樣的預期相當激進，而且目前難以判斷，因為美國經濟仍然維持相當不錯的動能。」

路透對分析師的另一項調查顯示，預料聯準會在年底前的三次會議上，每次都將降息1碼。

調查顯示，在其他主要貨幣中，日圓將成為升幅最大的貨幣之一，預期一年後日圓兌美元將升值近4%，達139.67日圓左右。日圓兌美元已經從7月觸及的38年低點升值約12%，原因是利差交易迅速平倉和日本央行升息。

外匯 美國 聯準會

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