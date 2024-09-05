馬斯克和巴西爭議愈演愈烈！SpaceX撤出當地部分員工 警告「別到巴西旅遊」

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和巴西之間的爭議愈演愈烈，在他旗下的社群媒體X在巴西遭禁用後，他旗下的太空業者SpaceX已撤出在巴西的部分員工，並警告其他人不要到巴西出差或出遊，成為針對X的爭端正波及馬斯克其他事業的最新跡象。

彭博資訊與華爾街日報（WSJ）都引述SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）上周發布的致員工信函指出，她必須「傳達局勢的嚴重性」，員工應該「避免到巴西的任何旅遊－不管是為了工作還是個人理由」。SpaceX上周也採取行動，把一小群非巴西籍員工遷出當地。SpaceX未回覆WSJ記者的置評請求。

過去幾個月來，在巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令X移除一些據稱散布仇恨言論和不實資訊的帳戶後，馬斯克一直在與巴西對抗。X在8月以必須保護員工安全為由，關閉巴西營運，巴西最高法院接著在上周封禁X平台，唯有在X遵循法令要求，例如支付罰款並任命當地法務主管後，才會放行。

巴西最高法院接著把矛頭指向SpaceX的衛星聯網服務星鏈（Starlink）。SpaceX指稱，巴西最高法院下令凍結星鏈的巴西金融業務，避免該公司從事進一步金融交易，認為星鏈應該為X挨罰的罰金負起責任。

星鏈日前表示，正盡力保持巴西客戶的聯網能力，並已展開法律程序，形容最高法院的命令違法，也將遵循判決，封鎖連上X平台的管道。

這起事件也引發外國投資人不安，巴西聯邦眾議員已警告，這些發展已提高巴西的法律不確定性，可能勸退其他企業。星鏈被捲入源於X的爭端，也顯示各國對於區隔馬斯克旗下各事業的態度大不相同，但星鏈特別容易受影響，因為必須取得當局批轉，才能提供網路服務。

星鏈近年已在巴西迅速成長，擁有約25萬名客戶，在農業腹地和亞馬遜雨林等難以取得傳統網路服務的地區大受歡迎，也正在追求企業交易。分析師認為，巴西是星鏈的重要市場。星鏈在巴西每月收費約33美元，前期硬體成本約177美元。

目前還不清楚這起爭端會否影響到馬斯克旗下的特斯拉，但特斯拉並未在巴西賣車。