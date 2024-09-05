英特爾：晶圓代工事業正與12位潛在客戶洽談 2027年開始賺進大量營收

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日在一場投資人會議上表示，英特爾晶圓代工業務2027年將開始賺進「大量」營收。他也暗示，裁員行動大致將在10月底前完成，今年底前都不太可能拿到美國政府的補助。

辛斯納說，英特爾正與12位潛在客戶洽談，2026年將帶進一些營收。他也表示，該公司決定不行銷20A製程，偏好聚焦於更先進的18A製程。

他表示，英特爾晶圓代工業務正從先進封裝事業賺進營收，但他未評論路透的一篇報導；這篇報導指稱，英特爾未能幫潛在客戶博通生產可行的測試晶圓。

英特爾正力圖扭轉頹勢，包括將縮減事業、裁員15%，路透此前報導，執行長基辛格和其他重要主管預料將在9月中的董事會提出計畫。

辛斯納說，英特爾的裁員行動將大致在該公司公布本季財報時完成，目前正在考慮廣泛選項；該公司預定10月25日發布本季財報。他也說，英特爾今年底前都「不太可能看到」美國晶片法的補助資金。