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越南將推新法獎勵晶片業在當地投資 安排學生赴台受訓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
越南爭取半導體業在當地投資愈來愈積極。美聯社
越南爭取半導體業在當地投資愈來愈積極。美聯社

越南政府正草擬稅負優惠和加快出口流程等多項獎勵措施，還也安排學生到台灣大學學習半導體，展現吸引晶片業投資的決心。

據日媒報導，越南官方所擬的數位技術產業法增列的獎勵辦法，還包括允許企業將研究費用的150%做為租稅扣抵、補助、加急簽證、土地10年免付租金。

據報導，越南資訊部正陸續和其他機構和民間代表開會徵求意見，以確定最後的法律內容。新法預計10月提交國會，最快在2025年中生效。

草案也包括加快公文審批流程，對進口材料和個人所得稅的減免，適用於價值1.6億美元以上的建設。

越南一面設法提供誘因，一面也得遵守經濟合作暨發展組織（OECD）所提出並獲得超過140個國家支持的15%全球最低稅率。

另外，據越南媒體 VnExpress 報導，越南16名學生在台灣參加成功大學舉辦的為期兩周的課程，學習半導體晶片生產的理論與實務。這是越南學生首次參加此學程。

半導體 成功大學 越南

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