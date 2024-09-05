ASML執行長：美國對中國晶片限制變得更具「經濟動機」

荷蘭電腦晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）周三表示，隨著時間的推移，由美國主導、以國安為由限制該公司向中國大陸出口設備的行動，已經變得「更具經濟動機」，要證明事關「國家安全」已變得愈來愈難。

富凱在花旗集團於紐約舉行的一場會議上表示，他預期對美國主導的限制措施的反對聲音將不斷提高，同時他表示，已經實施的限制措施正讓中國在晶片製造領域取得進步的速度減緩。

富凱說：「我認為，要證明這與國安有關，是愈來愈難了。」「很有可能面臨要實施限制的更多壓力，但我也認為會有更多反對，而我認為必須達到某種平衡，因為做為一家企業，我們都希望有點清晰度，有點穩定度。」

在美國和荷蘭於2022年和2023年連續實施多輪限制措施後，荷蘭首相周五表示，他將仔細權衡ASML的經濟利益。ASML是荷蘭最大的公司、歐洲最大的科技公司，而美國政府自4月以來，一直在推動ASML停止為該公司在2024年前出售給中國客戶的部分設備提供維修服務。

另外，富凱也重申ASML今、明年的財測，表示雖然電腦晶片市場的復甦狀況不均，但對AI晶片的需求一直是個亮點。ASML的最大客戶是台積電，而台積電為輝達、蘋果公司生產晶片。