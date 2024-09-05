大陸採購晶片設備超過美韓台日總和 恐導致產能過剩

國際半導體設備及材料協會（SEMI）周四公布報告指出，中國大陸大舉採購半導體製造設備，今年上半年支出超過美國、南韓、台灣和日本的總和。

據SEMI統計，中國大陸上半年晶片生產設備支出高達247.3億美元，超過南韓、台灣、北美和日本合計的236.8億美元。美國占北美支出的大部分。

美國2022年10月祭出更嚴格的晶片設備和技術出口管制以來，中國大陸便加緊瘋狂採購。據SEMI統計，2022年為280億美元，2023年激增至366億美元，今年預料將超過350億美元。

SEMI全球資深總監曾瑞榆（Clark Tseng）告訴CNBC，這種囤貨行為可能會延續到今年下半年，但他預期明年會趨緩，以「消化產能」。

曾瑞榆警告，如此過度投資最終將導致「未來產能無法有效利用」，對中國大陸以外的同業造成訂價壓力。

中國在生產成熟晶片方面經驗豐富，這些晶片採用20奈米以上的製程技術，廣泛應用於消費性電子產品、汽車和家用電器。

CNBC報導，全球不久將面臨傳統晶片產能過剩的狀況，就電動車和太陽能板在內其他產業一樣。大陸企業較低廉的產品充斥市場，其他業者難以競爭。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員卡普利（Alex Capri）指出，大陸業者可能正在囤積晶片製造設備，防範華府在美國總統大選前對這個領域實施更多出口管制。

儘管先進設備無法賣到中國大陸，荷蘭和日本的半導體設備製造業者對大陸的銷售比重不減反增。艾司摩爾（ASML）第2季大陸業績占比由2022年第4季的17%增至49%。

東京威力科創（Tokyo Electron）和Screen Holdings 第2季大陸營收比率超過40%，且預料還會擴大。

根據SEMI的數據，第2季對中國大陸晶片設備銷售額達到122.1億美元。相較之下，對南韓的銷售為45.2億美元，對台灣為39億美元，對日本為16.1億美元。