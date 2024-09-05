夏普堺市廠再找到第二春：太陽能電池 積水化學傳考慮收購部分廠房
共同社報導，日本積水化學正考慮收購夏普（Sharp）位於大阪府堺市工廠的部分廠房，希望讓這座工廠轉化為生產下一代太陽能電池的重鎮。
知情人士4日透露，積水化學計劃在這座設施生產鈣鈦礦太陽能電池（PSC），並且利用無塵室等現有設備。這種輕薄的可撓式太陽能電池，是用於安裝在現有太陽能電池無法附著的表面上，例如曲面或大樓外牆，近年已廣獲關注，被視為有助大幅提高太陽能發電量。
知情人士說，經濟產業省可能提供補助，因該計劃預料將幫助去碳化。積水化學向共同社表示，無法評論傳言。
鈣鈦礦太陽能電池主要用碘生產，而日本是全球第二大碘生產國，因此相對容易建立國內供應鏈，因此受到尋求強化經濟安全的日本支持。
夏普的堺市廠之前是日本唯一一座電視液晶面板廠，但8月已停產大型液晶顯示器面板。夏普6月表示，正推動堺市廠的部分地區轉型為亞洲數一數二大的人工智慧（AI）資料中心，軟銀集團正與夏普洽談收購部分廠房，打造一座AI資料中心。
知情人士說，積水化學希望收購的部分，不會與夏普和軟銀試圖利用的地區重疊。
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