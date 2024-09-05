股市跌投資人急規避風險！藍籌公司發債創紀錄「需求仍超強」

股市出現嚴重拋售的同時，美國的公司債市場卻在周二迎來有史以來最忙碌的一天，有29家藍籌股公司發債，單日發行總額432.75億美元，為史上第三高，僅次於2013年和2016年寫下的紀錄。此事彰顯投資人規避風險的情緒。

高評級債券或更安全、信用度更高的債券。

勞動節當周通常是企業發行債券的重要時期，這次的規模可能更大。固定收益策略師預測本周發行量可能高達500 億美元左右。

摩根大通的資料顯示，近年來藍籌股公司在9月的整體發債量平均為1,270億美元，52%來自勞動節這一周，2020年例外，那年供應異常龐大，因為企業在疫情期間尋求增加流動資金。

股市最近大幅波動，投資人想追求更安全的投資，使得風險被認為小於股票的高評級債券（標普評級BBB-或更高）備受歡迎。BMO Capital Markets固定收益策略主管Daniel Krieter表示，即使周二發債額度高，但需求更高，超額認購約3.5倍。

整體而言，企業今年更多地利用債市。第1季的借貸金額創歷史新高，而臉書母公司Meta Platforms在內的藍籌股公司在8月某一天的單日發債金額大約是一年以來最高。

債券發行量激增的部分原因是企業需要為收購提供資金，以及解決公司債到期再融資的問題，再加上11月總統大選即將登場，可能影響投資人的情緒和風險偏好，這些都促使企業趁需求強勁時發債，以免日後的不確定性。