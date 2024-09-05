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日本實質薪資連兩月上升 為日銀升息提供有利條件

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本實質薪資 ，7月連續第二個月上升。 路透
日本實質薪資 ，7月連續第二個月上升。 路透

日本勞工的實質薪資連續第二個月上升，幫助日本銀行（央行）保持在今年稍後可能再升息的政策路徑之上。

日本厚生勞動省今（5）日公布，7月實質現金薪資收入較去年同期成長0.4%。雖然成長速度較6月略有放緩，但仍優於普遍預期的下降0.6%。日本實質薪資在6月出現27個月來首次上升，現在連續兩個月看到成長。名目薪資成長率達3.6%，也超過普遍預期。

強勁的薪資數據，主要因為日本全國大型勞資年度薪資協議談出30多年來最高的調升幅度，而通常加薪效應會在7月以前反映在政府統計數據上。薪資成長的資料公布後，日圓兌美元匯率走強，升值至143.20日圓兌1美元附近。

彭博資訊分析，今天最新的薪資數據，代表日銀長期尋求的良性循環中的一個關鍵環節可能正在落實。日銀已表示，預期薪資成長將推升由需求帶動的通膨。歷經數十年的超寬鬆貨幣政策後，這是日銀要繼續推動政策正常化需要確定的條件。

在7月31日進行今年第二次升息後，目前幾乎所有經濟學家都預期日銀將在9月20日的利率決策會議時，將先按兵不動，然後在10月至明年1月之間的某個適當時間點，再升息。

日銀總裁植田和男先前已表示，如果經濟和物價表現符合預期，日銀會考慮採取更多緊縮措施。

日本 薪資

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