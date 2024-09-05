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台積電供應商辛耘CEO看好AI 稱榮景才剛剛開始

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
辛耘執行長許明棋。記者鐘惠玲/攝影
辛耘執行長許明棋。記者鐘惠玲/攝影

辛耘企業（3583）執行長許明棋表示，人工智慧（AI）晶片需求未來幾年應該會持續帶動半導體業成長，外界憂心投資人誤判AI支出速度和廣度實屬過慮。

許明棋接受彭博電視訪問時表示，全球晶片市場過去20年每年成長約8%，但AI用半導體未來成長速度應該會高得多。辛耘是台積電（2330）先進封裝設備協力廠商。

他說：「AI產業榮景才剛剛開始，對於最重要的公司而言，我們賣給他們的設備可能一年內增加兩到三倍。」

輝達（NVIDIA）上周公布業績展望未達投資人最樂觀的預期後，已有分析師發出警告說，AI改寫全球經濟的願景至今尚未得到證實。輝達3日股價暴跌9.5%，市值蒸發2,789億美元，寫下美股史上最大市值損失。

不過，許明棋預期，辛耘2024年下半年營收將逐季持續成長。他對未來推出更多AI應用充滿信心。

辛耘製造用於台積電獨家封裝技術CoWoS的設備。辛耘周四股價上漲0.8%，今年以來大漲近80%。

半導體 台積電 投資人

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