瑞銀調降ASML投資評級至中立 預期需求「正常化」

瑞銀（UBS）分析師終止兩年來對荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）看漲的建議，表示ASML在未來幾年可能面臨其產品買家需求「正常化」的局面，而且AI榮景將不足以抵銷這些下行風險。

瑞銀將ASML的股票投資評級從「買進」調降至「中立」，同時將股價目標調降至每股900歐元（997.16美元），低於先前的1,050歐元，理由是預期微影設備密集程度進入高原期，或是邏輯和記憶體晶片中，與微影設備相關的成本占比相對於其他晶圓製造設備的占比進入穩定期。

瑞銀在2022年8月首度將ASML列為買進評等後，股價迄今已飆漲逾60%。

瑞銀解釋說，造成「高原期」的部分原因是記憶體晶片製造商有將「EUV工具再利用」的趨勢，也就是利用業者目前擁有的ASML EUV設備庫存來製造新的晶片，而非採購新的設備。這類記憶體晶片製造商包含三星和SK海力士。

瑞銀分析師在4日提出的報告中表示：「儘管ASML伴隨著強大的管理執行力，是歐洲科技業中基本面題材最佳之一，但我們將這檔股票調降至中性，因為我們預期每股盈餘在2025年至2030年會以13%的複合年均成長率增長，相較下，2018-25年的增長率為24%，因此，我們認為這合理化其本益比相較於同業和歷史走向『正常化』」。

ASML股價4日重挫近6%至每股736.40歐元，跟隨輝達（NVIDIA）前市重挫9.5%拖累整體大盤走跌的盤勢。

根據彭博資訊彙編的資料，ASML仍是逾四分之三追蹤該公司的華爾街分析師所評為買進的股票，僅有一人建議賣出。

瑞銀分析師表示，ASML的營收成長在2025年後可能會放緩。隨著產業轉向新的電晶體架構，製造邏輯晶片的業者會將支出優先投入其他設備，而非ASML的微影設備。