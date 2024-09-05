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拜登傳將阻止日本製鐵提出的併購案 美鋼股價重挫17%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登2日在匹茲堡為賀錦麗站台造勢，藉勞動節爭取工會選票。 路透
美國總統拜登2日在匹茲堡為賀錦麗站台造勢，藉勞動節爭取工會選票。 路透

多家主流媒體周三（4日）均引述未具名知情人士報導，美國總統拜登將會阻止日本製鐵收購美國鋼鐵（US Steel）。理由是他的行政團隊已有結論，認定這宗交易案會有國家安全風險。

彭博資訊說，日本製鐵擬以141億美元併購美國鋼鐵的交易提議，目前還需要經過美國的外國投資委員會（CFIUS）審核。消息人士透露，只要CFIUS一把案件交到拜登的辦公桌上，拜登就會否決。程序預估最快本周就會走到這一步。華盛頓郵報先報導了拜登的計畫；金融時報也指拜登準備封殺此案。

美國鋼鐵股價周三收盤崩跌17%至29.38美元，創2017年4月以來最大跌幅。美國鋼鐵總部位於賓州匹茲堡，賓州是美國大選一個重要的搖擺州。誰能爭取到該州藍領階級的選票，或許就可能勝選。

美國鋼鐵針對日本製鐵收購案這些最新傳出的消息，發出聲明強調：「我們繼續堅持認為這項交易不涉及國家安全問題，因為日本是我們最堅定的盟友之一。」美國鋼鐵表示，公司尚未收到任何有關該交易的最新進度或行政命令，美國鋼鐵將尋求所有可能的法律選項來確保交易能夠完成。

美國鋼鐵警告試圖阻止日本製鐵買下美國鋼鐵的工會人士和政治人物，如果交易真的破局，可能危及數千個工作機會，匹茲堡總部也會受到影響。

美國鋼鐵在聲明中說，如果失去日本製鐵的支持，美國鋼鐵將不得不放棄傳統的高爐業務，工會的就業機會可能不保，並且會降低美國鋼鐵業的競爭力。公司這些論述，基本上呼應了執行長David Burritt同日對華爾街日報發表的評論。

彭博指出，任何企圖阻止交易的舉動，可能引發訴訟。一位消息人士說，目前為止，還沒有日本製鐵計劃自願退出的跡象。支持這項併購交易的人士表示，美國不應該拒絕日本這類盟國的企業所發出的收購要約，特別是美、日這兩家鋼鐵公司合併，可創造出一家規模可與中國大陸企業抗衡的公司。

拜登 日本 美國大選

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