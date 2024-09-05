美債殖利率曲線二年來僅見二度轉正 Fed寬鬆預期更濃

美國公債殖利率曲線中關鍵利差周三轉正，勞動市場職缺數據比預期更弱，強化市場對聯準會（Fed）大幅降息的押注。

美國公布7月職缺創下2021年初以來最低水準後，美國公債周三大漲，對Fed貨幣政策更敏感的短期債券領漲，導致2年期債券殖利率跌破10年期殖利率，為2022年以來僅見的第二次。

BTG Pactual 資產管理公司管理合夥人John Fath表示，「Fed可能需要加快行動，甚至可能降息50基點，」「如果確實如此，那麼曲線應該會完全結束倒掛。」

利率交換（IRS）顯示，交易員預期本月降息25基點機率為100%，降息50基點機率超過30%，今年剩下三次政策會議將累計降息110個基點。

BMO Global Asset Management固收主管Earl Davis認為，美國勞動市場走緩的證據意義重大，因為這降低了Fed在本月降息50基點的「門檻」。

美國2年期公債殖利率周三大跌收在3.754%，僅稍低於10年期公司殖利率3.755%，導致殖利率曲線微幅倒掛。

殖利率曲線在長時間倒掛後轉正，通常發生在Fed啟動降息之時。由於Fed 傾向在經濟陷入困境時寬鬆政策，殖利率結束倒掛也加劇投資人對經濟衰退的擔憂程度。

德意志銀行美國利率策略師Steven Zeng表示，Fed會選擇大手筆降息50基點，還是較克制地降息25基點，周五就業報告將是「主要決定因素」。