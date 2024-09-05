Nvidia表示未收到美司法部傳票 專家指重燃買氣要看兩大因素

AI晶片大廠輝達（Nvidia）周三否認收到美國司法部有關反托辣斯法調查的傳票，但股價仍下跌1.66%到106.21美元。

彭博資訊周二報導，美國司法部向Nvidia發出傳票，但該公司周三發表聲明說，「已向美國司法部查詢，並沒有收到傳票。儘管如此，我們很樂意回覆監管機構對我們業務的任何疑問」。Nvidia的發言人也表示，該公司「以實力取勝，反映在基準測試結果和帶給客戶的價值，客戶可以選擇最適合他們的解決方案」。

司法部拒絕置評。

彭博資訊引述知情人士報導，反托辣斯機構擔心Nvidia正提高客戶轉向其它供應商的難度，並變相懲罰那些未完全使用其AI晶片的買家。由於事未公開，知情人士不願具名。

雖然反托辣斯法調查是Nvidia投資人必須密切關注的消息，但Melius Research分析師Ben Reitzes指出，決定未來六個月左右股價表現的是兩大因素：一是利潤率，另一是Nvidia能否持續增長至2026年。

Reitzes認為，「現在股價的關鍵在於毛利率會如何以及在何時觸底反彈」。他預計Nvidia的毛利率會在2026年度第1季觸底降至72.6%。等投資人感受到Blackwell再次帶動整體利潤率上揚，股價很可能在2025年上半年跟著走高。

Nvidia股價近來承壓的另一個原因是關於AI投資報酬率的爭論。Reitzes說，「正如去年此時，投資人質疑2025年是否會成為AI投資的巔峰年，因為AI採用率看來還不夠高」。他自己對各種視訊生成的應用程式感到樂觀，那可能是2026年前主要的投資催化劑，而OpenAI的下一代GPT也可能引發企業的興趣。

Nvidia也可以向投資人推銷其2026年的成長前景。華爾街現在專注於Blackwell的出貨量，但Nvidia的下一代晶片也將受到關注。Reitzes相信，等明年3月GTC大會聽到更多有關最新晶片架構Rubin的消息，將有助緩解市場對Nvidia長期發展路線圖的疑慮。