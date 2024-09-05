油價收跌逾1%憂需求疲弱 金價小漲 銅價中止連五跌

國際原油期貨周三（4日）交投震盪，收盤價格下跌超過1%，雖然有消息指石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能延後增產，但交易商對未來幾個月的需求感到擔憂，導致油價周三跌至一年多低點；金價小漲，收復稍早跌幅，因美國職位空缺數據比預期疲弱，進而強化了聯準會降息的理由。銅價連跌五天之後持穩。

油價跌逾1%

布蘭特原油11月期貨收盤下跌1.05美元，跌幅1.42%，至每桶72.70美元；西德州原油10月期貨收跌1.14美元，跌幅1.62%，報每桶69.20美元。

有消息指出，由於利比亞產量預計將增加，OPEC+正在討論延後增產的可能性。在盤中，指標的原油期貨在上漲1美元和下跌1美元的區間內震盪。該組織曾一再表示，如有必要，可能暫停或逆轉增產計畫。

Antimo高級投資組合經理Frank Monkam表示：「有關OPEC可能在供應放鬆上食言的消息，在早盤時給市場提供了喘息機會，但在塵埃落定之前，系統化和宏觀基金的動能目前似乎相當強勁。」

布蘭特原油期貨在一周多的時間內暴跌11%，或約9美元，周三觸及每桶72.63美元的低點。

美國和中國大陸經濟數據低迷，強化全球經濟和石油需求疲軟的預期，促使全球市場廣泛下跌。

上周六，中國數據顯示，8月製造業活動降至六個月低點；周二，美國ISM製造業指數也低於預期，顯示景氣萎縮。

金價小漲

現貨黃金價格小漲0.11%至每英兩2,495.72美元。

美國勞工統計局公布，7月美國職位空缺數降至2021年初以來的最低水準，強化就業市場降溫的跡象，為聯準會不久之後開始降息增添了理由。數據出爐後，美國公債殖利率和美元走低，幫助金價收復了先前的下跌，盤中上漲多達0.3%

渣打分析師Suki Cooper表示，黃金價格短線可能會出現一些盤整，因為相比之前任何一次降息周期前的相同時期，目前的部位更高。不過她預測受聯準會降息影響，金價在2025年將向2,700美元上揚。

交易員目前將注意力轉向周五公布的就業數據，預料8月美國非農就業人數增加約16.5萬人。任何勞動力市場走弱的跡象都可能會支持聯準會更強力降息，有利金價。

銅價止跌回穩

倫敦金屬交易所銅期貨上漲0.1%，報每噸8,960美元。

銅價周三在每噸9,000美元附近持穩，之前受中國需求前景日益黯淡影響，銅價已經連跌了五天。銅價周二曾大幅下挫，因高盛將明年銅價預期大砍5,000美元，強調金屬面臨的不確定性。