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聯準會褐皮書：不確定性增 雇主徵才謹慎求職變難

中央社／ 舊金山4日專電

美國聯準會今天表示由於經濟不確定性增加，雇主徵才時變得更加謹慎，求職者找工作困難度提高。美國勞動部今天也公布調查，指出7月的職缺數降至3年半來最低，顯示勞動力市場放緩跡象。

美國聯邦準備理事會（Fed）17日至18日將舉行政策會議，民眾預期宣布降息。

法新社指出，聯準會在今天公布的褐皮書（BeigeBook）經濟狀況調查當中提到，由於雇主對需求和不確定經濟前景的擔憂，在徵才時變得更加謹慎，擴大勞動力的可能性降低。

褐皮書補充說，「求職者面臨更多困難，找到工作的時間也變得更長。」

褐皮書內容進一步凸顯勞動力市場日益疲軟。

雖然整體就業保持穩定，但有個別報導指出，公司只填補必要職位，減少工時和輪班，或者通過自然人員流失降低整體就業水準。

聯準會近期雖然表示，隨者通貨膨脹趨緩和失業率上升，應對通貨膨脹和促進就業的雙重任務正取得平衡。

不過，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今天在一篇文章中強調，「隨著勞動力市場最近幾個月的降溫，風險平衡已經發生變化」。

同一天，美國勞工部也公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），調查顯示，7月職缺數量比6月減少23.7萬個，降至767萬個，寫下2021年1月以來最低，為勞動力市場放緩的另一個跡象。

美國財經媒體CNBC指出，隨著職缺數量減少，求職者與職缺比率下降至不到1比1，這些數據加大聯準會降息的可能性。

美國 聯準會 職缺

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