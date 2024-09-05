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日圓兌美元勁升1.2%見143字頭 美就業降溫強化降息預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元兩天內的漲幅達到2%。路透
日圓兌美元兩天內的漲幅達到2%。路透

日圓兌美元周三勁升逾1%，美國勞動市場再現降溫的跡象，更強化聯準會（Fed）未來幾個月積極降息的理由。

紐約尾盤，日圓兌美元勁揚1.2%，升抵143.74日圓，兩天內的漲幅達到2%。與此同時，在聯準會（Fed）降息預期升溫之下，美國公債殖利率曲線──即10年期和2年期公債殖利率差，2022年來二度轉正。

美國公債殖利率周三全面下跌，對政策敏感的短期債券殖利率領跌。美國7月美國職位空缺達到2021年初以來最低水準。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%至101.358。美元兌瑞郎貶值0.4%至0.8471； 歐元兌美元升值0.3%至1.1080。

日本央行的態度也提振日圓，日本銀行（央行）總裁植田和男周二確認，如果經濟和物價表現符合決策者預期，央行將繼續提高升息。

宏利投資管理駐波士頓高級投資組合經理Nathan Thooft表示，「美國經濟數據走弱、預期Fed會更多且最快降息、以及日本央行進一步的鷹派言論，推動日圓今天走高。」

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