AI伺服器業務利潤率低於預期 HPE盤後股價跌約3%

慧與科技（HPE）公布上季利潤率比預期疲弱，凸顯出其備受關注的AI伺服器銷售業務的獲利能力低於市場預期。消息拖累HPE盤後股價下跌約3%。

HPE周三（4日）在聲明中表示，第3季經調整後毛利率為31.8%，較一年前下滑，這也低於分析師平均預估的33.4%。HPE財務長梅耶絲（Marie Myers）在公布財報後的分析師會議中表示，毛利率下滑是受到「AI伺服器營收組合較高」影響。

包括HPE、戴爾和美超微（Super Micro）在內的硬體業者都已迎接客戶對高性能伺服器需求大增的局面，這類伺服器用來處理AI任務。HPE公布在截至7月31日止，上季來自AI伺服器的營收13億美元，年比大增39%且高於分析師平均預估。

投資人愈來愈擔心多數AI伺服器的利潤低落，主要是伺服器內包含由輝達等業者製造的半導體很昂貴。HPE執行長奈利（Antonio Neri）受訪時表示，HPE將逐漸銷售更多較高利潤的產品，以及提供伴隨AI伺服器的服務。

HPE股價在4日收盤後重挫約3%，截至收盤時收在每股18.77美元，今年來漲幅達11%。

彭博分析師在報告中表示：「疲弱的AI伺服器利潤率已經成為這一領域的主題，在過去幾季絆倒了美超微和戴爾。」他說，HPE疲軟的利潤「可能會為AI銷售動能的健全狀況蒙上陰影」。

奈利說，HPE的多數AI伺服器業務持續來自雲端服務業者，但來自企業和政府的動能增加。

HPE公布，上季整體營收成長10%至77.1億美元，這是六季以來最大增幅，高於分析師平均預估的76.6億美元。剔除一些項目後每股盈餘50美分，高於市場預估的47美分。

展望截至10月底止的本季，HPE預估營收81億至84億美元，每股盈餘52至57美分，大致符合分析師預期。