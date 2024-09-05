台積電ADR反彈 較台北交易溢價拉大為16.5%
台積電ADR周三（4日）小漲0.2%，收在160.87美元，較台北交易溢價拉大為16.5%。
美國股市周三在震盪交投中小幅收跌，勞動市場疲軟疑慮未退，輝達繼續下跌，拖累標普500指數和那斯達克綜合指數連續二日走低，投資人也觀望周五公布的8月就業數據。
標普500指數下跌8.86點，跌幅0.2%，報5,520.07點；那斯達克綜合指數下跌52.00點，跌幅0.3%，報17,084.30點。道瓊工業指數上漲38.04點，漲幅0.09%，報40,974.97點。
費城半導體指數上漲0.3%，超微（AMD）領漲；輝達下跌1.7%，兩天來跌幅擴大到11%。收盤前不久，該公司否認媒體關於收到美國司法部傳票的報導。
台灣加權股價指數周三崩跌999.46點，收在21,092.75點，台積電（2330）大跌5.4%，收在889.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 148.41 +1.21 143.50 3.42
中華電 CHT 124.26 -0.18 122.00 1.85
台積電 TSM 1,035.75 +0.24 889.00 +16.51
聯電 UMC 53.63 +1.09 53.30 0.62
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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