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美就業報告公布前 標普500指數和那斯達克繼續下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人對勞動市場疲軟疑慮未退，最擔心周五就業報告出現意外。路透
投資人對勞動市場疲軟疑慮未退，最擔心周五就業報告出現意外。路透

美國股市周三在震盪交投中小幅收跌，勞動市場疲軟疑慮未退，輝達繼續下跌，拖累標普500指數和那斯達克綜合指數連續二日走低，投資人也觀望周五公布的8月就業數據。

標普500指數下跌8.86點，跌幅0.2%，報5,520.07點；那斯達克綜合指數下跌52.00點，跌幅0.3%，報17,084.30點。道瓊工業指數上漲38.04點，漲幅0.09%，報40,974.97點。

費城半導體指數上漲0.3%，超微（AMD）領漲，台積電ADR也止跌小漲0.2%，輝達下跌1.7%，兩天來跌幅擴大到11%。收盤前不久，該公司否認媒體關於收到美國司法部傳票的報導。

超微上漲2.9%，該公司任命原Nvidia主管 Keith Strier 為全球人工智慧（AI）資深副總裁。

防禦性股票是周三市場中表現相對優異的類股，投資人擔心經濟前景時往往會買入這類股票。標普500指數的公用事業類股上漲約0.8%，必需消費品類股上漲0.5%。

美國10年期公債殖利率跌至3.768%，創下自2023年7月以來的最低水準。美國2年期債券殖利率跌到低於10年期公債殖利率，為2022年以來第二度。芝加哥選擇權交易所波動率指數仍高於21。

數據顯示美國7月職位空缺降至2021年初以來的最低水準，裁員增加，支持對聯準會（Fed）大幅降息的押注。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周三表示，Fed不應將過高的利率維持太長的時間，否則有可能對就業造成太大的損害。他說，等到通膨實際回落到Fed 2% 的目標後再降低借貸成本，「將面臨勞動市場遭到破壞的風險，可能會帶來不必要的痛苦」。

US Bank Asset Management投資長Eric Freedman寫道：「我們預計到年底前波動將是常態而非例外，整體表現趨向上升。」

「9 月的股市總是很不穩定，但經濟還在擴張，」Bell Curve Trading 首席市場策略師Bill Strazzullo說：「消費者和勞動市場都很好。我總體上仍然看漲。」

其他大型成長股也紛紛下跌，蘋果跌 0.9%。微軟 跌 0.1%，Alphabet 跌 0.5%，亞馬遜跌 1.7%。特斯拉 上漲 4.2%。

Sound Income Strategies聯席投資長Eric Beyrich說：「公用事業類股今天上漲，原因是就業數據疲軟，這恰恰支持了Fed兩周後召開會議時將至少降息 25 個基點的觀點。」

折扣零售商Dollar Tree暴跌22%，該公司公布獲利遠低於預期，並下調業績展望。

Frontier Communications飆漲38%，華爾街日報報導說，Verizon正就收購這家總公司位於達拉斯的光纖供應商進行深入談判。Verizon小幅下跌3.4%。

指數 標普 美國

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