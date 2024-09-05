半導體需求疲軟、投資人居高思危等五大因素 引爆美股賣壓

對風險性資產來說9月一開頭就迎來淒風苦雨的日子，以下五大因素可能是觸動3日美股大跌的原因：

半導體需求疲軟：美股賣壓集中在晶片股，且3日開盤前即傳出，全球7月半導體銷售僅比6月增加2.7%；輝達財測未令人驚艷的「利空」也持續發酵。

AI過熱再掀熱議：觸動晶片股3日跌勢的最大催化劑，是摩根資產管理公司和貝萊德智庫均警告，有關AI重塑全球經濟的願景遠未實現，難以合理說明AI類股的高估值。摩根資產認為，除非科技界以外的公司對AI需求開始成長，否則對AI支出預期將難以證明合理性。貝萊德智庫也說，AI騰飛過程需要「數年而非幾季」。

美製造業景氣低迷：美國8月ISM製造業指數從7月的46.7升至47.2，但低於華爾街預測的47.9，且已一連五個月低於象徵景氣榮枯分界線的50，訂單和生產也同步加速下滑，市場對美國經濟衰退疑慮死灰復燃。本周還有一連串重要經濟數據將出爐，周五公布的8月非農就業報告更是關鍵，投資人可能趕在數據公布前暫時先退場觀望。

9月魔咒：對華爾街而言，9月向來「不祥」，這個月通常是美股一年中表現最差的月份，但這種印象有一大部分是因為跟911恐怖攻擊事件、2008年雷曼兄弟倒閉掀起金融海嘯產生聯想。

投資人居高思危：彭博資訊專欄作家歐瑟士認為，真正原因應是美股目前價位已十分飽和，跟AI沾上邊的股票漲幅已大，持有這些AI股的投資人見風吹草動就有藉口獲利了結。在ISM數據之後，倘若周五公布的就業報告也令人失望，那麼很可能重現類似8月的股災。