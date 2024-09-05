人工智慧需求依舊穩健 專家：低接亞洲科技股

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

輝達（NVIDIA）3日市值一夕蒸發2,790億美元，導致亞洲晶片股4日湧現賣壓。但一些分析師認為，人工智慧（AI）需求依舊穩健，股市只是漲多拉回，建議可以逢低布局亞洲科技股。

受輝達拖累，4日台積電在台股重挫5.4%，SK海力士和東京威力科創至少大跌8%，愛德萬測試下挫7.7%。

面對亞股賣壓，費波那契（Fibonacci）資產管理全球公司執行長鄭仁尹（音譯）說：「儘管我們預料未來一段時間波動性將更常飆升，但仍維持每次拋售都是買點的看法。就此而言，預計更廣泛的亞洲股市將再次快速攀漲」，「我們認為AI需求觸頂的憂慮，過於誇大，可能會看到AI及其輔助基礎建設的需求，一路維持強健到明年上半年。」

他同時表示，投資人應該尋找與AI有關但未見漲勢個股，像三星電子。Ortus Advisors公司策略師傑克森則說，他會逢低敲進Micronics Japan和愛德萬測試，這兩家公司對中國大陸幾乎沒有曝險。

三菱日聯摩根士丹利證券資深投資策略師尾西說，亞股4日表現只是對紐約股市3日暴跌的回應。鑒於美股先前飆漲，對此種程度跌幅不大訝異。9月17~18日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前還有許多事件，市場本月可能會進入盤整，一旦這些事件不確定性排除後，年底股價有望反彈。

 然而，也有分析師態度保守，盛寶（Saxo）外匯策略主管查納納就說，她此時會相當審慎。

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