利空夾擊 VIX恐慌指數飆

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電

全球股市9月一開始就因多重利空夾擊重挫，美股3日締造8月來最大跌幅後，賣壓4日蔓延到歐亞股市，以日、台、韓股跌最凶，美股4日早盤持續震盪，有「恐慌指數」之稱的VIX指數繼前日飆升33%後續漲逾12%，比特幣一度跌逾2%。

在中國大陸8月製造業與服務業景氣都令人失望之際，美國8月製造業活動也連續第五個月萎縮，增添全球成長憂慮，又有分析師提出人工智慧（AI）類股高估值於理無據，且輝達（NVIDIA）傳出遭美國調查反托辣斯問題、全球7月半導體銷售低於季節趨勢，加上美股9月表現向來較差，使投資人趕忙先出場觀望。

美股三大指數3日同步重挫，締造8月初以來最大單日跌幅，晶片股賣壓更沉重，費半跌幅為2020年3月來最深；VIX大漲33.2%。

歐亞股市4日大跌，道瓊歐洲Stoxx 600指數盤中跌1%，日本以外MSCI亞太指數大跌1.9%，日經225指數收盤暴跌1,638.70點（跌幅4.2%），為一個月來最大跌幅，首爾Kospi指數收盤挫跌3.2%。比特幣盤中也跌2.7%至56,659.58美元。

亞股 美股

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