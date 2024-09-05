輝達市值一天減2,789億美元 寫美股最慘紀錄

輝達（NVIDIA）股價3日收盤重挫9.5%，市值一口氣蒸發2,789億美元，寫下美股史上最大市值損失紀錄，也拖累其他晶片股一起沉淪，從英特爾到德儀，跌幅至少5.8%。主因市場對人工智慧（AI）類股高估值出現疑慮，接下來美國司法部將進一步調查輝達是否違反反壟斷法，市場持續關注。

彭博資訊報導，美國司法部向輝達在內的公司發出傳票，尋求輝達是否違反反托辣斯法的證據，顯見美國官方已更加深入這家晶片業者雄霸AI運算領域的調查。

司法部之前已對輝達等企業發出問卷調查，如今送出具法律約束力的證人傳票，迫使接到傳票的一方必須提供相關訊息，希望藉此尋找輝達違反反托辣斯法律的證據，下一步可能就是正式提告。

主要晶片股3日表現

知情人士透露，這次調查是由司法部的舊金山辦公室主導，官員擔心輝達可能讓買家難以轉換到其他供應商，並變相懲罰那些並未完全使用其AI晶片的買家。監管當局也在調查輝達是否對獨家使用其技術或購買全套系統的客戶，提供供貨和價格的優惠。

輝達回應表示，該公司的市場主導地位，來自高效能的產品品質，「輝達憑藉實力取勝，反映在我們的標準化測試結果和帶給客戶的價值，客戶可以選擇最適合他們的解決方案」。

輝達4月宣布收購製造管理AI運算的軟體業者RunAI後，也招致司法部的目光。外界擔心這交易可能使客戶更難轉換至非輝達的晶片。

此外，摩根資產管理公司和貝萊德智庫都對AI前景提出警告，有關AI重塑全球經濟的願景遠未實現，難以合理說明AI類股的高估值。

輝達股價在9月第一個交易日暴跌9.5%，執行長黃仁勳身價隨之跌破千億美元，下滑至949億美元，一天縮水100億美元，創下彭博億萬富豪指數2016年開始追蹤他的財富以來，單日摔得最重的一次。

黃仁勳從6月14日~8月9日幾乎每天賣出輝達持股，共賣掉480萬股，進帳5.8億美元，但比起他3日帳面損失的身價，顯得微不足道。根據彭博億萬富豪指數，黃仁勳是全球第18大富豪，即使輝達3日股價重挫，他的財富今年來仍增加510億美元。