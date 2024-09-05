指興登堡放空報告「陳述不實」 美超微：不會調整財報

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

AI伺服器業者美超微（Super Micro）3日否認知名放空機構興登堡研究公司上周發表的報告，表示報告內容含有對美超微「不實或不精確的陳述」。美超微執行長梁見後在給客戶的信中表示，對團隊充滿信心，預期財報不會有重大調整。

根據彭博資訊報導，在延後提交10-k年報後，梁見後在給客戶的信中表示，「當我們宣布延後提交年度報告的決定時，我們表明，根據迄今所做的工作，我們預期第4季度或2024會計年度的業績不會有任何重大調整」。

美超微3日重申預期第4季或會計年度財報不會出現大幅調整。梁見後在聲明中表示：「這些事件不會影響我們的產品或交貨能力…我們的製造能力不受影響，繼續以滿足客戶需求的步調營運。」

美超微在針對興登堡指控首度進行的回應中表示，興登堡的報告包含「對我們先前公開分享的資訊有誤導性的陳述」。美超微表示，會在「合適時機」處理這些陳述，但未進一步詳述。

興登堡上周公布對美超微的放空報告，指美超微進行「會計操縱」，有證據顯示美超微存在沒有揭露的相關方交易，而且未能遵守美國的出口管制措施等。

客戶 放空 美國

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