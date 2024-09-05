OpenAI推美人工智慧基建

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

OpenAI執行長奧特曼打造全球人工智慧（AI）基礎建設的計畫，焦點已日漸明確：將致力先在美國各州推行，投入數百億美元資金建設資料中心、提高能源裝置容量和傳輸設備，以及擴建半導體工廠。

彭博資訊報導，奧特曼先前有意組建一個全球投資人聯盟，出資支持布建實體基建，以加速發展AI，現在奧特曼和他的團隊正在研擬先前未被披露的計畫細節，包括先瞄準到美國各州推動。

知情人士透露，奧特曼和各州目前正在討論的基建項目包括建設資料中心、提高能源裝置容量和傳輸設備、擴建半導體工廠，背後支持者可能包括來自加拿大、南韓、日本及阿拉伯聯合大公國等國投資人，未來也可望吸引一些未上市公司加入。

OpenAI多位主管最近幾周分赴日本、南韓、加拿大，與潛在投資人洽談計畫，奧特曼自己前往阿聯，再與可能投資人進行後續討論，他也和美國本土投資人提出這項基建規畫。

知情人士表示，OpenAI最大投資人微軟可能是潛在合作夥伴之一。微體未具體評論OpenAI的計畫，但表示知悉OpenAI正為更廣大的基建計畫奔走。

OpenAI 奧特曼 投資人

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