黑石併澳洲資料中心營運商

黑石集團（Blackstone）表示，已同意收購澳洲資料中心營運商AirTrunk，交易總值為250億澳幣（161億美元），包含承接債務與允諾的資本支出。這是黑石迄今最大筆亞太投資計畫，凸顯為趕搭人工智慧（AI）與雲端運算熱潮，資料中心已成為熱門投資標的。

根據黑石4日發布的聲明，這家紐約另類投資資產管理公司連同加拿大退休金計畫投資局（CPPIB），將向麥格理集團（Macquarie）和PSP投資公司買下AirTrunk，但這樁交易仍待澳洲外國投資審查委員會（AFIRB）批准。

這項收購案是黑石集團歷年來在亞太地區規模最大的投資行動，金額超越2022年以89億澳幣收購澳洲博彩與娛樂業者皇冠集團（Crown Resorts），也是今年來全球規模數一數二的數位基礎設施投資交易。

黑石總裁兼營運長葛雷發布書面聲明說：「黑石尋求成為世界領先的數位基礎設施投資者，AirTrunk有助朝那方向邁進重要一步。」

隨著人類對科技的倚賴度日增，資料中心、行動通訊基地台和光纖網路已成為熱門投資標的，因為投資回報穩定且成長展望強勁。

彭博新聞先前在2日披露，黑石即將敲定以超過200億澳幣的價碼收購AirTrunk。知情人士透露，黑石近來密集與銀行團商議債務融資，最後擊敗一群由DigitalBridge Group、Global Infrastructure Partners、IFM Investors Pty與銀湖管理公司（Silver Lake Management）組成的企業集團而出線，躍為最終買家。

根據官網訊息，AirTrunk在澳洲、新加坡、香港、日本及馬來西亞經營資料中心。一群由麥格理基礎設施部門率領的團隊在2020年透過價值約30億澳幣的交易，取得對AirTrunk的控制權。更早之前的東家是包括高盛在內的一群投資人。