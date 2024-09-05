奧運經濟／提振歐洲PMI 日本服務業景氣擴張

最新數據顯示，法國奧運提振了歐元區商業活動，使8月的服務業景氣呈現擴張，一旦正在進行的帕運落幕，該地區仍可能故態復萌，凸顯了整個歐元區的脆弱性。

據標普全球公司4日公布的數據，HCOB歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）終值，從7月的50.2升至51.0，寫三個月新高。

這個指數雖然略低於初估值的51.2，但已連續六個月高於50的榮枯分界線。與此同時，投入成本通膨也降至今年來最低點。

漢堡商業銀行首席經濟學家魯比亞指出，儘管歐元區主要經濟體的服務業表現不俗，但製造業仍陷於萎縮，德國和法國的狀況趨於惡化。此區綜合PMI表現佳，是由於歐元區服務業PMI終值從51.9升至52.9，抵銷製造業的持續萎縮。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的凡尼斯表示：「奧運帶動歐元區8月綜合PMI走升，掩蓋了此區當前成長動能疲弱的潛在狀況。這替歐洲央行9月12日的降息決議，再添柴火。」

路透上月訪調顯示，逾八成經濟學家估計，歐洲央行將在9月和12月會議上，再次下砍存款利率。

再來看亞洲的情況，日本受惠於海外銷售攀升，服務業活動續揚。自分銀行的8月服務業PMI終值，維持不變在53.7，為連續第二個月擴張。其中出口銷售指數，創三個月最大增幅，服務業價格通膨則降至9個月低點。

服務業的亮眼表現，與2日出爐的日本製造業PMI有著天壤之別。中國大陸、南韓等主要市場需求萎靡，使日本製造業出口跌至五個月低點。

日本7月出口成長遜於預期，顯示日圓轉強和環境疲弱下，出口進一步減速的風險日增。全球需求低迷，考驗經濟持續成長，以及日本銀行（央行）的貨幣緊縮政策。日銀先前示意，倘若經濟和通膨符合預期，將繼續升息。包含日本製造業和服務業數據的8月綜合PMI，升至52.9。

印度服務業也交出佳績，拜通膨趨緩與需求強健之賜，8月服務業PMI終值升至60.9，高過7月的60.3，也勝過初值的60.4，並創3月以來最高。

滙豐首席印度經濟學家班達里說，服務業成長，主要是以國內為主的新訂單提高所帶動。另外，儘管成本壓力略升，投入成本增幅寫六個月低。印度8月製造業PMI跌至三個月低點，但服務業狀況改善，使得該月綜合PMI維持在60.7，與前月持平。