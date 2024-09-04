美股早盤平盤波動…美經濟隱憂使投資人觀望 輝達續跌

美股4日早盤走低，對美國經濟狀況的擔憂再起，使投資人繼續場邊觀望今後將公布的經濟相關數據。繼前一天大跌9.5%後，晶片大廠輝達（Nvidia）早盤繼續走低，因該公司據傳收到來自美國司法部的反托辣斯傳票，使投資人憂心該公司未來。

道瓊工業指數4日早盤上漲100點，或0.3%，標普500指數幾乎持平，那斯達克指數和費城半導體指數各跌約0.5%，台積電ADR漲近1%。

在投資人對科技股的拋售下，美股三大指數前一天創下8月初來最大單日跌幅。美國供應管理協會（ISM）的8月製造業採購經理人指數（PMI）不如預期，使投資人的避險情緒擴大。

市場如今將等待6日公布的非農就業報告，以尋找美國聯準會（Fed）9月預計進行的降息相關線索。今天則將公布美國7月JOLTS職缺數據、7月耐久財訂單，和Fed的「褐皮書」調查報告。

據CME集團的FedWatch工具，市場預期降息1碼的機率為59%，降息2碼的機率從一天前的31%升至41%。

輝達早盤下跌1.3%，彭博引述知情人士報導，美國司法部已對這家AI晶片大廠寄出傳票，要對該公司的反托辣斯行為進行進一步調查。輝達前一天股價大跌9.5%，導致該公司市值一口氣蒸發2,790億美元，創下美國上市公司歷來最大市值單日跌幅。