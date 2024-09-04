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輝達能否止跌回升？策略師：這個價位為觀察重點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
分析師認為，輝達8月初的收盤低點100美元是重要關卡，預料會在此一水位反彈，但如果摜破此一價位，可能代表狀況改變。美聯社
分析師認為，輝達8月初的收盤低點100美元是重要關卡，預料會在此一水位反彈，但如果摜破此一價位，可能代表狀況改變。美聯社

輝達（Nvidia）股價3日急殺9.5%，市值蒸發破紀錄的2,790億美元。分析師認為，8月初的收盤低點100美元是重要關卡，預料會在此一水位反彈，但如果摜破這個價位，可能代表狀況改變。

輝達4日早盤股價徘徊在107美元左右。

彭博資訊報導，自由資本市場公司（Freedom Capital Markets）的首席全球策略師伍茲說，100美元是關鍵觀察水位，上月股災時，輝達的最低收盤大約在這個價位。

他說，不希望看到輝達股價摜破8月初低點，再寫新低。若跌破100美元，代表至少以技術面來說，情況出現變化。他認為，股價會在100美元左右回升，之後開始左右盤整。

Evercore財富管理公司的資產組合經理人柯布萊德指出，輝達股價的問題，是近來時程不會提供太多利多。該公司財報已經公布，本月又有許多經濟數據即將出爐，市場態度審慎。進入交易真空期時，會出現看到黑影就開槍的狀況。

輝達3日暴跌，導火線是因投資人對該公司財報期望過高，而當天又有兩份報告，對企業的人工智慧（AI）支出示警。此外，彭博在盤後表示，輝達收到美國司法部的反托辣斯傳票，讓股價一路下殺。

NVIDIA 美國 財富 輝達

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