電動車買氣降溫 Volvo放棄在2030年產品全面電氣化的目標

受電動車買氣降溫影響，瑞典豪華車廠富豪（Volvo）捨棄在2030年只販售純電動車的目標，成為最新一家縮減電動車宏圖的車廠。

Volvo在4日表示，將把原先的目標調整成，在2030年，插電式油電混合車與電動車占整體銷量至少90%，剩下10%將在有必要的情況下，保留給少數幾款輕油電車型，但長期目標仍為僅銷售電動車，並預期在2040年實現淨零碳排。

至於較近期的目標，Vovlo預計明年電氣化車型的占比將提升至50-60%。