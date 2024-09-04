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電動車買氣降溫 Volvo放棄在2030年產品全面電氣化的目標

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
富豪汽車捨棄在2030年前產品全面電動化的目標。路透
富豪汽車捨棄在2030年前產品全面電動化的目標。路透

電動車買氣降溫影響，瑞典豪華車廠富豪（Volvo）捨棄在2030年只販售純電動車的目標，成為最新一家縮減電動車宏圖的車廠。

Volvo在4日表示，將把原先的目標調整成，在2030年，插電式油電混合車與電動車占整體銷量至少90%，剩下10%將在有必要的情況下，保留給少數幾款輕油電車型，但長期目標仍為僅銷售電動車，並預期在2040年實現淨零碳排。

至於較近期的目標，Vovlo預計明年電氣化車型的占比將提升至50-60%。

淨零 瑞典 零碳 電動車

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