看數據做股票？前Fed官員：別狂盯「彈跳球」亂了投資方寸

近來股票投資人若試圖看著最新公布的美國經濟數據，做買進或賣出決定，可能有苦頭吃了，因為數據時好時壞，像彈跳球一樣令人捉摸不定，一味緊盯最新數據，可能被弄得暈頭轉向，反倒看不清大趨勢。

然而，達拉斯聯邦準備銀行前總裁卡普蘭（Rob Kaplan）建議投資人，不要隨著經濟數據像「彈跳球」一樣忽高忽低，而亂了方寸。

MarketWatch報導，卡普蘭在高盛研究月刊《Top of Mind》刊出的訪談中說：「許多市場與經濟觀察家已發狂似地執著於數據。有無限量的數據可餵他們。但我把那些數據稱為『彈跳球』，因為在任一周，都有幾個數據點常釋出令人困惑的經濟訊號，那也可能模糊了全貌，讓人見樹而不見林。」

他接著說：「但要評估經濟和政策大方向，投資人應把更多注意力擺在基本的結構性驅動因素，包括人口趨勢、科技促成的破壞式創新、監管政策、能源轉型影響等等。」卡普蘭2021年因為個人交易引起爭議而辭職。

當然，數據仍然重要。卡普蘭也密切關注一些重要經濟報告，包括本周五即將公布的美國8月非農就業報告。他說，如果上月新增就業人數「相對紮實」，就可能促使聯準會（Fed）9月降息1碼（0.25個百分點）；如果就業報告和其他數據比預期弱，Fed就可能一口氣降息2碼。

卡普蘭認為，Fed這回可能慢了一、兩拍，但也只不過晚了一、兩次會議才啟動降息。他認為Fed此時應當降利率，防患於未然。

他說：「雖然消費者支出趨緩，現況還算好，因為較低所得勞工仍然受僱用。風險在於失業率確實顯著升高，那對已處於弱勢的人口打擊特別厲害。那正是為什麼，從風險管理角度來看，Fed聰明的話就該採取預防措施，降低聯邦資金利率，同時對通膨保持警覺。」