自己的油價自己救？OPEC+傳考慮延後增產 油價應聲翻紅了
彭博資訊4日報導，在國際油價跌至九個月新低後，OPEC+正在討論延後原定10月增產的可能性，油價4日果然應聲翻紅，從跌逾1%轉為急漲逾1%。
參與討論的官員透露，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+，正重新考慮是否繼續按計畫將原油日產量提高18萬桶。
全球經濟成長憂慮再起，拖累西德州原油期貨4日稍早一度跌1.6%，跌破每桶70美元大關，為1月初以來首見，布蘭特原油11月期貨3日跌破75美元關卡後，4日一度也挫跌1.5%，報每桶72.63美元，是九個月低點，主因為美國和中國大陸的經濟數據增添需求前景疑慮，以及供應可能因利比亞政治動盪局面緩和而增加。彭博資訊引述一位利比亞央行人士指出，該國政治派系近期預料將達成協議，以化解目前的紛爭，因而可能恢復供應石油。
OPEC+傳出延後增產的消息後，國際油價應聲翻紅，西德州和布蘭特一度大漲至少1.4%。
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