博通測試結果傳不理想難大量生產 英特爾代工事業遇重大挫敗

英特爾（Intel）的代工製造事業據傳遭遇重大挫敗，因為未能通過與晶片製造商博通（Broadcom）進行的測試，這對該公司轉虧為盈的努力將是一大打擊。

據三名消息人士向路透表示，博通上個月收到為了測試英特爾最先進的18A製程而送到英特爾的晶圓，但博通的工程師和主管研究後做出的結論是，該製程尚無法進行大量生產。

路透無法確定目前博通和英特爾之間的關係，也無法確定博通是否已決定放棄可能的製造協議。

英特爾發言人透過聲明稿表示：「英特爾的18A製程已經啟動，運行狀況以及生產良率都良好，我們仍然完全有望在明年開始大量生產。」「整個業界都對英特爾18A非常感興趣，但出於公司政策，我們不會對特定客戶的談話發表評論。」

博通發言人則說，公司「正在評估Intel Foundry提供的產品和服務，尚未做出結論」。

英特爾交出慘烈的第2季財報至今，市值蒸發逾30%，該公司已宣布將裁員15%，並削減與興建工廠相關的資本支出。路透1日報導，執行長基辛格和其他主管9月中將在董事會提出計畫，可能裁撤更多事業部門和團隊，以削減成本。

英特爾的代工事業於2021年啟動，是基辛格轉虧為盈策略的關鍵部分。該部門上季營業損失高達70億美元，比去年同期的52億美元擴大，但公司主管仍預期，代工事業將在2027年達到損益兩平。