輝達暴跌與美數據疲軟拖累 亞股隨美股頹勢挫跌
前一天的美國華爾街股市在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）暴跌與美國製造業數據欠佳重燃經濟衰退疑慮拖累下挫跌，亞洲股市今天隨著美股頹勢重挫。
法新社報導，前一天的華爾街三大指數全面收跌，其中以科技股為主的那斯達克指數慘跌逾3%，跌幅最大。蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet和亞馬遜（Amazon）等科技大廠股價重摔。
不過，跌幅最大莫過於暴跌9.5%的輝達，市值一天內蒸發近2800億美元。市場憂心輝達股價恐怕已漲過頭。
美股收盤後，傳出美國當局已對輝達等公司發出傳票，以調查是否違反反托拉斯法相關事宜，輝達雪上加霜。
這波賣壓也蔓延至亞股，區域科技和晶片股首當其衝。
日本愛德萬測試（Advantest）重挫7.7%，東京威力科創公司（Tokyo Electron）慘跌逾8%，索尼（Sony）跌幅達3%。
台積電重挫逾5%，韓國SK海力士公司（SK Hynix）狂洩8%，三星電子（Samsung Electronics Co.）跌逾3%。
瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（RandyAbrams）說：「投資人現在開始懷疑投資回不回得來。由於部分總體經濟數據沒那麼強勁，投資人現在有點不安。」
東京和台北股市重挫逾4%，首爾股市跌幅3.2%。香港、雪梨、新加坡跌幅逾1%。上海股市也收低。
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