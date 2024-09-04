快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

輝達暴跌拖累晶片股湧賣壓 專家：可逢低布局買亞洲科技股

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
一些分析師建議，可以逢低買進亞洲科技股。路透
一些分析師建議，可以逢低買進亞洲科技股。路透

輝達（Nvidia）3日市值一夕蒸發2,790億美元，導致亞洲晶片股4日湧現賣壓。但一些分析師認為，人工智慧（AI）需求依舊穩健，股市只是漲多拉回，建議可以逢低布局亞洲科技股

受輝達拖累，4日台積電在台股重挫5.4%，SK海力士和東京威力科創（Tokyo Electron）至少大跌8%，愛德萬測試（Advantest）下挫7.7%。

彭博資訊報導，面對亞股賣壓，費波那契（Fibonacci）資產管理全球公司執行長鄭仁尹（音譯）說：「儘管我們預料未來一段時間的波動性將更常飆升，但仍維持每次拋售都是買點的看法。就此而言，預計更廣泛的亞洲股市將再次快速攀漲」，「我們認為人工智慧（AI）需求觸頂的憂慮，過於誇大，可能會看到AI及其輔助基礎建設的需求，一路維持強健到明年上半年。」

他同時表示，投資人應該尋找與AI有關，但未見漲勢的個股，像三星電子。Ortus Advisors公司策略師傑克森則說，他會逢低敲進Micronics Japan和愛德萬測試，這兩家公司對中國大陸幾乎沒有曝險。

三菱日聯摩根士丹利證券的資深投資策略師尾西說，今（4）日下跌，只是對紐約股市昨夜暴跌的回應。鑒於美股先前飆漲，對此種程度的跌幅不大訝異。9月17~18日聯邦公開市場委員會（FOMC）的會議之前，還有許多事件，市場本月可能會進入盤整，一旦這些事件的不確定性排除後，年底股價有望反彈。

有華爾街「恐慌指標」之稱的波動率指數（VIX），3日衝高，而本周還有更多潛在的波動性來源，包括6日公布的美國非農就業報告。投資人將密切關注此一數據，他們憂心要是美國經濟放緩，或許會對亞洲晶片供應商造成連鎖效應。

然而，也有分析師態度保守，盛寶（Saxo）外匯策略主管查納納就說，她此時會相當審慎。

NVIDIA 台股 投資人 科技股 美國 輝達

延伸閱讀

不愛NVIDIA股票？超級富豪俱樂部會員過半不看好 有錢人投資組合曝光

輝達收傳票暴跌！台股受牽連重挫999點 創史上第三大跌點

輝達崩跌釀災 台股盤中收盤皆創史上第3大跌點

黃仁勳財富一日內痛失100億美元 照樣從容替美職棒開球

相關新聞

美股本周挫著等？美銀示警若這項報告過熱 將對股市形成逆風

美國銀行（BofA）表示，美股本周面臨的最大風險，就是上月的非農就業報告比預期更火熱。

輝達暴跌拖累晶片股湧賣壓 專家：可逢低布局買亞洲科技股

輝達（Nvidia）3日市值一夕蒸發2,790億美元，導致亞洲晶片股4日湧現賣壓。但一些分析師認為，人工智慧（AI）需求...

這家日本AI新創去年剛成立 就獲Nvidia等投資人投資上億美元

東京新創公司Sakana AI在新一輪籌資中獲得美國晶片大廠輝達（Nvidia）等投資人投資1億多美元，這也是輝達在日本...

輝達暴跌與美數據疲軟拖累 亞股隨美股頹勢挫跌

前一天的美國華爾街股市在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）暴跌與美國製造業數據欠佳重燃經濟衰退疑慮拖累下挫跌，...

全球產業AI競速！2030年產值上看10兆美元 決勝點將在節能科技

人工智慧產業2030年產值上看10兆美元，決勝關鍵在節能！應用材料執行長迪克森4日於大師論壇舉例說，人工智慧訓練需要大量算力與能源，節能高效的晶片成為兵家必爭之地。比利時微電子研究中心（imec）執行長范登霍夫表示，隨著晶片效能提升，不僅有助於提升自動駕駛的感測與運算，也能協助醫療產業加速基因或蛋白質組成分析等。

不愛NVIDIA股票？超級富豪俱樂部會員過半不看好 有錢人投資組合曝光

超級有錢人不是那麼熱衷投資輝達（NVIDIA）股票？至少富豪俱樂部「Tiger 21」最近的資產配置調查報告，看出這種情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。