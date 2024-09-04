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這家日本AI新創去年剛成立 就獲Nvidia等投資人投資上億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本新創公司Sakana AI宣布獲得輝達（Nvidia）等投資人投資1億多美元。 示意圖／路透社資料照
日本新創公司Sakana AI宣布獲得輝達（Nvidia）等投資人投資1億多美元。 示意圖／路透社資料照

東京新創公司Sakana AI在新一輪籌資中獲得美國晶片大廠輝達（Nvidia）等投資人投資1億多美元，這也是輝達在日本目前剛萌芽的人工智慧（AI）領域所做的最大筆投資。

彭博資訊報導，Sakana AI 4日宣布獲得了由恩頤投資（NEA）、Khosla Ventures和Lux Capital領頭的A輪投資，並將與輝達在研發、資料中心使用和打造在地化AI社群上進行合作。這家日本新創公司2023年由兩名前Google工程師創立，在這輪籌資前的估值約為2億美元。

Sakana在日文中是「魚」的意思。不同於花大錢使用龐大數據集訓練模型的OpenAI等業界領導公司，Sakana AI正著手於使用較小的數據集，來訓練出低成本的生成式AI模型，並已在今年發表多款以日語使用者為客群的AI模型，展現出日本企業在AI領域跟上市場發展的能力。

該公司表示，其演算法可透過模仿他們在合併、測試和丟棄數據時的自然選擇，協助自動生成處理語言或圖像的AI模型，以減少需要的人力。

輝達執行長黃仁勳表示，他特別被Sakana AI在日本推廣AI的努力所吸引。輝達自去年來已提高對新創投資的步伐，其加速器晶片帶動了全球的生成式AI發展。

黃仁勳說：「世界各國都在擁抱主權AI，以透過自己獨特的大型語言模型，捕捉和編纂自己的數據、文化和語言。Sakana AI的團隊則是在推動日本的AI大眾化。」

日本的AI市場也吸引全球矚目。微軟兩年內投資日本29億美元，以在當地建造資料中心和雲端運算基建，OpenAI創辦人奧特曼也剛開設東京辦公室。微軟同時正與軟銀（Softbank）合作開發生成式AI，OpenAI則正在和樂天集團（Rakuten）合作。

AI OpenAI 日本

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